Китайский гигант “Yutong” отмечает важную веху: 10 тысяч автобусов для Центральной Азии

В четверг, 26 июня, в Китайском городе Чжэнчжоу с конвейера сошел 10-тысячный по счету автобус “Юйтун” (Yutong), предназначенный для экспорта в страны Центральной Азии. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Компания “Юйтун”, чья штаб-квартира расположена в Чжэнчжоу, административный центр провинции Хэнань в Центральном Китае, является одним из основных в стране поставщиков автобусов. Первые автобусы “Юйтун” были поставлены Казахстану еще в 2005 году.

В начале этого года компания заключила с Туркменистаном контракт на поставку 700 городских автобусов.

Последние 20 лет компания непрерывно укрепляла свои позиции на центральноазиатском рынке, к данному моменту поставив на него в общей сложности 10 000 автобусов, в том числе более тысячи автобусов на новых источниках энергии.

“Юйтун” в настоящее время стал самым продаваемым в Центральной Азии брендом китайских автобусов.

Автобусы “Юйтун”, курсирующие по дорогам стран Центральной Азии, включая Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, в целом находятся в хорошем техническом состоянии.

По данным компании, в 2024 году было произведено более 46 000 автобусов “Юйтун” – это городские, междугородние, туристические, школьные автобусы и другие транспортные средства специального назначения. В общей сложности по всему миру было продано около 200 000 автобусов “Юйтун” на новых источниках энергии. Доля компании на мировом рынке превышает 10%. ///nCa, 27 июня 2025 г. (фото – Синьхуа)