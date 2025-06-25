Политика, экономика и Каспий – Итоги встречи глав МИД Туркменистана и России



25 июня 2025 года, в Ашхабаде на встрече Министра иностранных дел Туркменистана Р.О. Мередова с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым, стороны обсудили ключевые аспекты взаимодействия между Туркменистаном и Российской Федерацией в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Министры отметили значимость регулярного и доверительного диалога между руководством Туркменистана и России, способствующего дальнейшему продвижению межгосударственных связей.

Лавров особо подчеркнул, что важным фактором углубленного стратегического партнерства между Туркменистаном и Россией является конструктивный диалог на высшем государственном уровне. В этой связи он отметил визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Москву для участия в торжествах в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также визит Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Российскую Федерацию с целью участия в XVI Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025».

В продолжение встречи стороны обсудили повестку дня предстоящих консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня. Отмечен плодотворный характер туркмено-российского партнерства в многосторонних форматах, включая ООН, СНГ, Каспийскую «пятерку», а также «Центральная Азия – Россия».

На встрече детально обсуждались вопросы, связанные с торгово-экономическим и культурно-гуманитарным сотрудничеством двух стран.

На переговорах глав внешнеполитических ведомств Туркменистана и Российской Федерации особое внимание было уделено развитию пятистороннего взаимодействия в Каспийском регионе.

Министр иностранных дел Туркменистана особо подчеркнул необходимость слаженного взаимодействия прибрежных государств. Отмечено, что ключевые направления кооперации были чётко обозначены в ходе Шестого Каспийского Саммита, прошедшего 29 июня 2022 года в Ашхабаде.

Озвучена инициатива руководства Туркменистана о проведении специального Саммита глав прикаспийских государств для обсуждения актуальных вопросов и активизации работы по поддержанию экологической безопасности на Каспии.

Подчёркнута необходимость в самом ближайшем времени завершить работу над проектами соглашений в этом направлении. Стороны договорились продолжать активный диалог по вопросам Каспийского моря.

После завершения встречи состоялась церемония подписания Программы сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Российской Федерации на 2025-2026 годы. ///nCa, 25 июня 2025 г.