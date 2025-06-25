Лавров в Ашхабаде: Обсуждены векторы туркмено-российского стратегического сотрудничества

24-25 июня Ашхабад с официальным визитом посетил Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Глава российской дипломатии был принят Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и провел переговоры с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

В ходе состоявшихся встреч подробно обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений, подтверждено обоюдное намерение развивать углубленное стратегическое партнерство на принципах взаимного уважения, доверия и учета интересов друг друга.

Рассмотрен ход реализации совместных экономических и гуманитарных проектов, взаимодействие в рамках Межправительственной Российско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству, а также отдельные аспекты региональной безопасности.

Условлено продолжить тесную координацию в рамках СНГ, каспийской «пятерки», формата «Центральная Азия + Россия», а также на площадке ООН. Констатированы совпадение или близость позиций по актуальным вопросам региональной и международной повесток дня.

Российская сторона поблагодарила за приглашение принять участие в мероприятиях, посвященных объявленному по инициативе Туркменистана Международному году мира и доверия и 30-летию провозглашения постоянного нейтралитета страны.

Лавров выступил перед руководящим составом и сотрудниками МИД Туркменистана, преподавателями и слушателями Института международных отношений МИД Туркменистана.

В Ашхабаде министр иностранных дел России принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу Halk Hakydasy (Народная память). ///nCa, 25 июня 2025 г.