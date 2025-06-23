ПРООН и Япония укрепляют устойчивость сообществ к экстремизму в Туркменистане

В рамках Странового компонента регионального проекта ПРООН «Продвижение устойчивых сообществ для предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии», финансируемого Правительством Японии, в Туркменистане стартовал девятидневный специализированный тренинг «Психологические аспекты профилактики различных форм экстремизма».

Тренинг, проходящий с 23 июня по 3 июля 2025 года, направлен на развитие профессиональных навыков в области укрепления ментального здоровья, критического мышления и предоставления психосоциальной поддержки как ключевых элементов в противодействии деструктивным идеологиям.

Участниками тренинга являются социальные работники, представители Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана, Министерства внутренних дел Туркменистана, Министерства образования Туркменистана, преподаватели и студенты Туркменского государственного медицинского университета и других вузов страны, а также практикующие психологи, коучи и представители неправительственных организаций

Программа тренинга фокусируется на эффективных методах анализа и изучения целевых аудиторий, разработке новых и оценке существующих материалов по профилактике различных форм экстремизма, а также на укреплении устойчивости к манипуляциям и психологическому воздействию со стороны радикальных групп. Учебная программа базируется на практических инструментах, таких как тематические кейсы, фасилитационные дискуссии, сторителлинг и упражнения на развитие критического мышления. Сквозными темами тренинга являются права человека, гуманистические ценности и гендерная чувствительность.

Инициатива представляет собой важный вклад в развитие национального потенциала по профилактике насильственного экстремизма и продвижению устойчивых, мирных и инклюзивных сообществ в Туркменистане. ///nCa, 23 июня 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистане)