Посол Республики Словения в Туркменистане вручила копии верительных грамот

16 июня 2025 года заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова провела встречу с вновь назначенным Послом Республики Словения в Туркменистане (с резиденцией в г. Москва) Аленкой Сухадольник, которая вручила копии своих верительных грамот.

М.Бяшимова поздравила Посла с назначением на ответственный пост и выразила готовность туркменской стороны оказывать содействие и поддержку в осуществлении ее дипломатической деятельности.

Далее стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Было подчеркнуто, что встречи, проводимые на регулярной основе, являются одним из важных механизмов, способствующих продвижению двустороннего партнерства. В этой связи, была отмечена значимость запланированных к проведению политических консультаций между министерствами иностранных дел Туркменистана и Словении.

В завершение встречи, собеседники подтвердили приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества. /// nCa, 17 июня 2025 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)