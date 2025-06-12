В Каспийском море появился новый остров, который может стать пристанищем для птиц и тюленей

Недалеко от дельты Волги, в северной части Каспийского моря, произошло явление, которое привлекло внимание ученых и экологов: в 30 километрах к юго-западу от острова Малый Жемчужный в российском секторе водоема образовался новый остров. Это открытие было сделано в ходе совместной экспедиции Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Каспийского филиала ИО РАН и Астраханского заповедника.

Еще в ноябре 2024 года специалисты Каспийского филиала заметили на спутниковых снимках необычное обнажение — участок дна, который вышел из-под воды. Но в мае 2025 года ученым удалось подтвердить – это действительно новый остров, а не просто временное осушение.

Остров образовался в результате продолжающегося падения уровня Каспийского моря —процесса, который в последние годы стал особенно заметен.

На момент экспедиции остров выглядел как плоская влажная равнина с песчаными грядами и бороздами, образованными, вероятно, подводными течениями. Несмотря на попытки, ученые не смогли высадиться на сушу, поскольку остров окружает мелководье. Но благодаря квадрокоптеру удалось получить его четкие изображения.

В период весеннего паводка остров лишь немного возвышался над уровнем моря. Однако специалисты считают, что в меженный период, когда уровень воды упадет, остров станет заметно выше.

А если уровень моря продолжит снижаться, остров может стать важным местом для природы.

При сохранении тренда к снижению уровня Каспийского моря этот остров в ближайшие годы может значительно увеличить свою площадь и получить большую потенциальную ценность как место гнездования редких видов птиц и лежбища каспийского тюленя.

Кроме того, в районе острова уже начали проводить научные исследования: С целью проведения дополнительных исследований биогидрохимии, гидробиологии и изучения динамики поведения моря ученые выполнили океанологическую станцию на глубине порядка 0,4 м на северном мелководье в непосредственной близости от острова.

Официального названия у нового острова пока нет. Ученые готовят первичное описание острова и, возможно, скоро предложат ему имя.

Спутниковые снимки агентства НАСА показали, как на поверхности Каспийского моря после извержения грязевого вулкана в начале 2023 года появился остров в азербайджанской части акватории. ///nCa, 12 июня 2025 г.