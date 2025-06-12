Лавров и Мередов обсудили участие Туркменистана в ПМЭФ

12 июня состоялся телефонный разговор между вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщает МИД России, стороны обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, а также предстоящие контакты «на полях» Петербургского международного экономического форума и в рамках двустороннего обмена визитами.

Мередов поздравил Лаврова с Днем России.

Ранее сообщалось, что глава российской дипломатии посетит Туркменистан в конце июня.

Петербургский международный экономический форум состоится 18–21 июня 2025 года. ///nCa, 12 июня 2025 г.