Галерея «Надар» Французского Института в Ашхабаде приглашает на Выставку современного изобразительного искусства «Central Asian Modern Art Through a Private Collector’s Eye»

С июня по сентябрь 2025 года в галерее «Надар» Французского Института в Туркменистане проводится выставка современного искусства Центральной Азии в рамках Проекта«Central Asian Modern Art Through a Private Collector’s Eye».

Проект «Central Asian Modern Art Through a Private Collector’s Eye» представляет собой уникальную возможность взглянуть на современное искусство Центральной Азии через призму частной коллекции, собранной без каких-либо претензий, исключительно по личным предпочтениям и интересам коллекционера.

Эта выставка не является ретроспективой. Это взгляд украдкой, как через приоткрытое окно, в яркий и неожиданный мир центральноазиатского искусства. Представленные работы охватывают период с 1940-х годов до наших дней, демонстрируя разнообразие стилей, поколений и перспектив.

На выставке представлены произведения художников из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Каждый художник по-своему реагировал на меняющийся политический и культурный контекст, будь то социалистический реализм, «суровый стиль», нонконформизм или экспрессия.

Туркменские художники не включены в экспозицию, поскольку выставка ориентирована на туркменскую аудиторию, хорошо знакомую с собственным художественным наследием.

Среди участников выставки такие признанные мастера, как Татьяна Глебова, Зелимхан Саиджанов и Андрей Крикис, чьи работы сформировали художественные школы Центральной Азии.

На выставке «прозвучат» современные голоса в мире изобразительного искусства: работы Александра Барковского, Анны Ивановой, Бахтияра Серкекеева и Златы Беорд демонстрируют смелость и новаторство в сочетании различных контекстов.

Эта выставка приглашает зрителей выйти за пределы привычного и открыть для себя новое искусство, созданное рядом, но столь малоизвестное. Все представленные художники объединены в стремлении искать новый язык в рамках традиции или вопреки ей.

Выставка работает ежедневно с 9:00 до 20:00, вход свободный. ///nCa, 11 июня 2025 г.