Болгария и Казахстан укрепляют сотрудничество через Транскаспийский маршрут

Болгария и Казахстан намерены активизировать усилия по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, также известного как Средний коридор, который становится важным звеном в трансконтинентальной логистике, соединяющей Восток и Запад.

Министерство транспорта Казахстана и Министерство транспорта и коммуникаций Республики Болгария подписали меморандум о взаимопонимании по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута после переговоров в Астане между Президентом Касым-Жомартом Токаевым и Президентом Болгарии Руменом Радевым.

Меморандум подчеркивает стремление сторон к сотрудничеству в развитии маршрута, который способствует укреплению экономических и социальных связей. Документ предусматривает обмен опытом и информацией, расширение портовой инфраструктуры, минимизацию транзитного времени и совершенствование логистических услуг. Эти шаги направлены на увеличение грузопотоков, связывающих Азию и Европу, и создание эффективной транспортной артерии.

Президент Болгарии Румен Радев отметил значительный потенциал для расширения транспортного сообщения между странами. «Благодаря существующим сухопутным маршрутам между Болгарией и Турцией, а также морскому сообщению через Чёрное море, соединяющему болгарские порты Варна и Бургас с грузинским портом Поти, транспортное сообщение между Болгарией и Казахстаном обладает значительным потенциалом для расширения и увеличения объёмов перевозок за счёт использования Среднего коридора и его продолжения на Балканах», — заявил он в интервью агентству Kazinform.

Радев также подчеркнул, что Средний коридор может стать логическим продолжением трансъевропейского транспортного коридора VIII, проходящего через Болгарию, Северную Македонию, Албанию и Италию, обеспечивая связь между Адриатическим и Чёрным морями.

На переговорах в Акорде транспортно-логистический сектор был выделен как одно из ключевых направлений казахстано-болгарского сотрудничества. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил уникальное географическое положение своей страны: «Казахстан, расположенный в самом сердце Евразии, служит жизненно важным звеном в обеспечении континентальной связанности. Мы обеспечиваем 85% всех сухопутных перевозок между Европой и Китаем. Благодаря расширяющейся инфраструктуре Среднего коридора, включая современные железные дороги, сухие порты и логистические центры, мы соединяем Восток и Запад эффективнее, чем когда-либо прежде».

В 2024 году грузоперевозки по Среднему коридору выросли на 62%, достигнув 4,5 млн тонн. «Ожидается, что к 2028 году пропускная способность увеличится до 10 млн тонн. Мы стремимся расширять грузоперевозки по этому маршруту и приветствуем присоединение BMF Port Burgas — ключевого логистического центра на Черном море — к Среднему коридору», — отметил Токаев, выступая на совместном бизнес-форуме.

Порт Бургас уже играет важную роль в Среднем коридоре, будучи ассоциированным партнером Международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут». В сентябре 2024 года BMF Port Burgas был выбран европейским портом-получателем для сервиса доставки морских контейнеров железнодорожным транспортом из Китая в Европу и обратно. Этот маршрут, организованный Beijing Trans Eurasia International Logistics Co., проходит через Казахстан с несколькими перегрузками и открывает новую эру связи между Европой, Центральной Азией и Китаем.

Совместные усилия Болгарии и Казахстана, подкрепленные меморандумом, создают прочную основу для роста трансконтинентальных перевозок. Расширение портов Варна и Бургас, а также связуемость с портом Поти, обещают усилить логистический потенциал Среднего коридора, делая его ключевым элементом глобальной транспортной сети. ///nCa, 10 июня 2025 г.