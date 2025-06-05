Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию о “Всемирном дне лошади”

На 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций была принята резолюция о провозглашении 11 июля “Всемирным днем лошади”.

Резолюция была инициирована Монголией и поддержана 56 странами, включая Турцию, Японию, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Германию, Австрию, Бахрейн, Бразилию, Корею, Китай, Катар, Марокко, Россию, Таиланд и другие.

Резолюция призывает государства-члены и другие заинтересованные стороны ежегодно отмечать этот день посредством мероприятий, направленных на повышение осведомленности об экономической и социальной значимости лошадей и коневодческой отрасли.

Представляя проект, представитель Монголии охарактеризовал лошадь как “одно из самых важных животных в истории человечества” и указал на ее роль в транспорте, сельском хозяйстве, скотоводстве и добыче полезных ископаемых, а также в таких областях отдых, скачки и туризм.

Согласно данным ФАО, мировое поголовье лошадей, используемых для верховой езды и тягловой работы, в настоящее время оценивается в 57 миллионов. ///nCa, 5 июня 2025 г.