Региональное сотрудничество в фокусе: Итоги транспортного совещания ОЭС в Тегеране

2 июня в Тегеране состоялось 13-е министерское совещание по транспорту Организации экономического сотрудничества (ОЭС), в котором приняли участие министры, заместители министров и высокопоставленные представители государств – членов ОЭС, а также официальные лица из международных организаций-партнеров. Это совещание послужило ключевой платформой для укрепления регионального сотрудничества в области транспорта и связи.

Туркменистан на встрече представлял Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Мамметхан Чакыев. Среди других высокопоставленных участников – Министр дорог и городского развития Исламской Республики Иран Фарзане Садег, Министр транспорта Республики Узбекистан Махкамов Илхом, Министр коммуникаций Исламской Республики Пакистан Абдул Алим Хан, Генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Умберто де Претто, Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Асад Маджид Хан.

Участники обменялись мнениями о текущих проблемах и будущих возможностях для развития эффективных, интегрированных и устойчивых транспортных систем в регионе ОЭС. Обсуждения были сосредоточены на совершенствовании мультимодальных транспортных коридоров, продвижении цифровизации в транспортном секторе, содействии трансграничной торговле и транзиту, а также реализации региональных соглашений и рамочных программ.

Министры подтвердили свою приверженность углублению сотрудничества между государствами – членами ОЭС. Они также подчеркнули необходимость скоординированных действий и инвестиций для улучшения инфраструктуры, согласования транспортной политики и расширения участия частного сектора в региональных транспортных проектах.

Ключевым итогом встречи стало единогласное принятие Тегеранской декларации, в которой изложены стратегические приоритеты и коллективная дорожная карта по улучшению регионального транспорта и связности. В Декларации подчеркивается важность региональной солидарности, скоординированных политических действий и многостороннего сотрудничества для содействия экономическому росту, устойчивому развитию и связям между людьми во всем регионе ОЭС.

На полях совещания Чакыев провел ряд двусторонних встреч. С Министром транспорта Республики Узбекистан стороны обсудили вопросы развития транспортно-логистической инфраструктуры, увеличения объемов грузоперевозок, модернизации пограничных пунктов и перспективу создания новых совместных маршрутов.

На встрече с Министром коммуникаций Пакистана внимание было уделено укреплению партнёрства в сфере транспорта, развитию новых логистических направлений и цифровизации транспортных услуг.

Переговоры с Генеральным секретарём IRU были посвящены вопросам подготовки квалифицированных водителей и логистических менеджеров, а также расширению сотрудничества в автомобильной отрасли.

Кроме того, состоялась встреча с Генеральным секретарём ОЭС, на которой обсуждались ключевые аспекты развития транспортного сектора, усиление региональной связанности и продвижение международного транзита. Дополнительно был затронут вопрос подготовки к 3-й Глобальной конференции по проблемам развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (LLDC), запланированной на 3–5 августа 2025 года в городе Туркменбаши, Туркменистан. В рамках данного мероприятия предусмотрено проведение расширенного заседания ОЭС.

Рост торговли в регионе ОЭС зависит от перехода на цифровые технологии, считает IRU

Регион ОЭС остается лидером по внедрению системы МДП (международная система, упрощающая транзит грузов через границы автомобильным транспортом), на долю которого приходится более 70% всех книжек МДП, выдаваемых по всему миру.

Одним из выдающихся событий является резкое увеличение объема операций МДП в Пакистане, который увеличился на 200% в годовом исчислении. Пакистан открыл новые торговые коридоры с использованием МДП, соединяющие Южную Азию с Центральной и Западной Азией, Китаем и Ближним Востоком.

Тем временем, TIR теперь действует в Ираке. Хотя он и не является частью региона ОЭС, это знаменует собой важную торговую и транзитную веху для стран ОЭС, особенно Ирана и Турции.

Несмотря на достигнутый прогресс, проблемы с пересечением границ сохраняются, что часто останавливает водителей на несколько дней или даже недель, зачастую лишая их доступа к элементарным средствам гигиены и санитарии.

Генеральный секретарь Международного Союза Автомобильного Транспорта (IRU) Умберто де Претто сказал: “Мы настоятельно призываем вас применять инструменты оценки рисков, проводя различие между транспортными операциями с высоким и низким уровнем риска, и создавать “зеленые полосы” или “зеленые окна” МДП. Все страны Центральной Азии внедрили их. Мы приглашаем другие страны ОЭС последовать их примеру.”

“С ростом спроса на перевозки переход от бумажных документов к полностью цифровым системам для транзитных, таможенных и разрешительных процедур как никогда актуален. Такие инструменты, как eTIR и e-CMR, уже доступны. Теперь это вопрос реализации”, – добавил он.

Наряду с цифровизацией безопасность дорожного движения продолжает оставаться актуальной проблемой для отрасли.

“IRU ежегодно сертифицирует тысячи водителей и транспортных операторов в целях повышения безопасности, эффективности и устойчивости”, – сказал Умберто де Претто. – Мы наблюдаем прогресс в регионе ОЭС, в частности, благодаря инициативам Министерства дорожного хозяйства и городского развития Ирана по установлению согласованных стандартов профессиональной квалификации”.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный в 2023 году IRU, его членом ICCIMA и Организацией по техническому обслуживанию автомобильных дорог и транспорта (RMTO), направлен на подготовку и сертификацию всех специалистов в области автомобильного транспорта с получением международных сертификатов Академии IRU. Эта инициатива уже расширяет возможности иранских компаний по предоставлению транспортных услуг на самом высоком уровне.

На следующем этапе проекта международные квалификационные стандарты IRU в области обучения, экзаменов и сертификации будут распространены на иранских коммерческих водителей, в том числе перевозящих опасные грузы.

В целях укрепления партнерских отношений между государственным и частным секторами, дальнейшего расширения региональных связей IRU и ОЭС в 2023 году учредили Консультативную группу национальных ассоциаций МДП (TIRACG).

На своем первом заседании TIRACG определила ключевые проблемы и пути их решения в области автомобильного транспорта и транзита, результатом чего стали четкие рекомендации, которые в настоящее время отражены в отчетах министров ОЭС. В настоящее время ОЭС работает со своими государствами-членами над их реализацией.

“Расширенное сотрудничество IRU и ОЭС в последние годы принесло ощутимые результаты. Я верю, что страны будут продолжать использовать такие платформы, как ОЭС, для взаимодействия друг с другом, а IRU – в качестве партнера в частном секторе, для решения транспортных проблем и поиска устойчивых решений для регионального экономического роста”, – заключил Умберто де Претто. ///nCa, 4 июня 2025 г.