Посольство Туркменистана в Грузии провело велопробег по случаю Всемирного дня велосипеда

3 июня 2025 года Посольство Туркменистана в Грузии провело велопробег, посвященный Всемирному дню велосипеда, а также международному году мира и доверия и 30-летию нейтралитета Туркменистана.

В пробеге приняли участие представители Национальной федерации велоспорта Грузии, спортсмены и тренеры Грузии. Маршрут пролегал по улицам города Тбилиси, а также древней столицы Грузии Мцхета.

Выступая перед участниками пробега, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Грузии Д.Сейитмаммедов отметил, что Всемирный день велосипеда, учрежденный ООН по инициативе Туркменистана, – международный праздник, открывающий широкие возможности спорта как посланника дружбы.

Он особо подчеркнул, что в условиях глобального изменения климата этот день имеет все более растущее значение. Широко отмечаемый во всех странах мира, Всемирный день велосипеда способствует бережному отношению к окружающей среде, укреплению здоровья и развитию спорта и физкультуры.

Сегодня в Туркменистане реализуются программные меры по широкой популяризации велоспорта, вовлечению населения, и особенно молодежи, в занятия этим экологически чистым видом спорта. Посол добавил, что велопробег приурочен также к Международному году мира и доверия и 30-летию нейтралитета Туркменистана.

В конце мероприятия участникам велопробега были вручены памятные подарки.