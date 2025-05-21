От экономики до энергетики: Визит Мередова в Тегеран открывает новые горизонты сотрудничества

Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов находится с визитом в Тегеране для участия в 18-м заседании Совместной экономической комиссии двух стран и в Тегеранском диалоговом форуме. В рамках визита Мередов провел серию встреч высокого уровня, на которых были обсуждены различные аспекты туркмено-иранских отношений.

Встреча Министра иностранных дел Туркменистана с Президентом Исламской Республики Иран

20 мая 2025 года в Тегеране в рамках рабочего визита туркменской делегации в Иран состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, сообщает МИД Туркменистана.

В начале беседы Министр передал Президенту дружественного государства тёплые приветствия и наилучшие пожелания от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан адресовал Президенту Туркменистана и Герою-­Аркадагу ответные тёплые приветствия и добрые пожелания.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, а также перспективы дальнейшего расширения сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортной, энергетической, инвестиционной, культурной и экологической сферах.

Президент Ирана подчеркнул, что укрепление сотрудничества, в том числе реализация совместных инвестиционных проектов, отвечает интересам двух дружественных народов и способствует обеспечению их будущего благополучия, стабильности и безопасности.

Стороны особо отметили высокий уровень взаимодействия в сфере транспорта и транзита, а также важность активизации сотрудничества в рамках международных и региональных инициатив. В данном контексте было сказано о проведении в декабре текущего года международной конференции, созываемой по инициативе Национального Лидера туркменского народа.

Собеседники подтвердили обоюдную готовность к дальнейшему расширению стратегического партнёрства на благо народов Туркменистана и Исламской Республики Иран.

Дополнительная информация на официальном сайте президента Ирана:

На встрече с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым во вторник президент Пезешкиан выразил стремление Исламской Республики к расширению сотрудничества с соседними странами, в частности с Туркменистаном.

Он отметил, что расширение сотрудничества и совместных инвестиций между Тегераном и Ашхабадом соответствует целям Национального лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, который выступил организатором конференции под названием “Международный год мира и доверия: торжество постоянного нейтралитета Туркменистана”.

Президент Пезешкиан подчеркнул заинтересованность Ирана в импорте газа из Туркменистана, а также в экспорте и свопе газом с соседними государствами. Он призвал к разработке и реализации проекта газопровода Иран-Туркменистан, который мог бы служить всем трем целям.

Далее он заявил, что Исламская Республика заинтересована в расширении сотрудничества с Туркменистаном в различных секторах, включая экономику, культуру, инвестиции, транспорт и транзит.

Пезешкиан также выразил благодарность правительству Туркменистана за организацию предстоящего саммита глав прикаспийских государств в Ашхабаде, отметив, что Каспийское море является ценным активом, гарантирующим здоровье и выживание всех прикаспийских государств.

Министр Мередов, который находится с визитом в Тегеране для участия в 18-й ирано-туркменской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству, подробно проинформировал о своих встречах с иранскими властями во время этой поездки.

Он заявил, что Туркменистан видит долгосрочные перспективы экономического сотрудничества с Ираном. Ключевыми темами обсуждения в ходе этих консультаций были строительство газопровода в Иран для внутреннего потребления, экспорта и свопа, а также расширение приграничной торговли, организация приграничных рынков, экономическое и торговое сотрудничество, совместные инвестиции и усилия по сохранению и улучшению экологических условий региона Каспийского моря.

Министры иностранных дел Ирана и Туркменистана встретились в Тегеране

В ходе визита в Тегеран министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился в понедельник со своим иранским коллегой Сейедом Аббасом Арагчи, сообщает МИД Ирана.

Министр иностранных дел ИРИ поблагодарил Мередова за его участие и выступление на Тегеранском диалоговом форуме – 2025.

Арагчи подчеркнул важность двусторонних отношений между Ираном и Туркменистаном и решимость лидеров двух стран продолжать укреплять связи во всех областях, особенно в торгово-экономической сфере.

Министр иностранных дел Туркменистана охарактеризовал Тегеранский диалоговый форум как международную платформу, которая, помимо содействия консультациям по расширению двусторонних отношений, предоставляет ценную возможность обсудить важные региональные и международные события.

Мередов также выразил надежду на то, что договоренности, достигнутые в рамках 18-го заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству в Тегеране, приведут к расширению экономического сотрудничества и обменов между Ираном и Туркменистаном.

Министры иностранных дел двух стран также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций и взаимной поддержки инициатив друг друга.

В Тегеране состоялось очередное заседание Межправительственной туркмено-иранской комиссии

19-20 мая 2025 года в городе Тегеран состоялось 18-е заседание Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству, в котором приняли участие руководители и представители ряда государственных структур и деловых кругов двух стран.

Заседание проходило под руководством сопредседателей комиссии – Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова и Министра дорожного и городского строительства Исламской Республики Иран Фарзане Садег Мальваджерд.

На повестку дня очередного заседания был вынесен широкий спектр политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных вопросов межгосударственных отношений, в том числе определение новых перспективных направлений партнёрства.

Стороны отметили важную роль Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству в деле имплементации раннее достигнутых договорённостей.

Представители Туркменистана и ИРИ обстоятельно рассмотрели вопросы развития двусторонних отношений в торгово-экономическом секторе, в сфере транспорта и логистики, газовой отрасли, промышленности, сельском и водном хозяйстве, в области инвестиций и стандартизации, а также проанализировали ход реализации решений предыдущего заседания Межправительственной комиссии.

Говоря о дальнейшем развитии торговых связей, туркменская сторона выдвинула предложение о создании торгово-экономических зон на отдельных участках туркмено-иранской границы.

В продолжение встречи состоялся обмен мнениями по вопросам развития взаимодействия в области науки и образования, культуры, здравоохранения, спорта и туризма, охраны окружающей среды.

Сделав акцент на необходимости регулярного проведения двусторонних встреч, консультаций и переговоров, участники встречи выразили уверенность, что новые договоренности, достигнутые в ходе нынешнего заседания, будут способствовать дальнейшему упрочению конструктивного диалога в интересах двух стран и братских народов.

По итогам заседания подписан Протокол 18-го заседания Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству.

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В рамках визита делегации Туркменистана в Исламскую Республику Иран прошли двусторонние встречи между Рашидом Мередовым и министром энергетики Исламской Республики Иран Аббасом Алиабади, а также министром нефти Исламской Республики Иран Мохсеном Пахнежадом.

Иран и Туркменистан завершат строительство третьей линии электропередачи

Иран и Туркменистан договорились ускорить завершение строительства третьей линии электропередачи Мешхед–Мары, сообщает Mehr News.

В ходе встречи министра энергетики Ирана Аббаса Алиабади и министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова в Тегеране страны договорились ускорить завершение строительства третьей линии электропередачи Мешхед–Мары — одного из наиболее значимых проектов энергетического сотрудничества между двумя соседями.

Обе делегации также уделили особое внимание вопросу разработки дорожной карты для дальнейшего развития сотрудничества, в частности, в области водных ресурсов, энергетики и обмена техническими знаниями.

Туркменистан намерен увеличить транзит газа через Иран

Туркменистан стремится увеличить объемы транзита природного газа и экспорта электроэнергии в другие страны через Иран. Об этом пишет PressTV.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашит Мередов заявил в понедельник в Тегеране, что Ашхабад планирует привлечь иранских инвесторов к своим нефтехимическим проектам, что, по его словам, может привести к более эффективному использованию газовых ресурсов в стране.

Заявления прозвучали в ходе 18-го заседания межправительственного комитета Ирана и Туркменистана, на котором официальные лица двух стран обсудили пути укрепления сотрудничества в области торговли, энергетики и транспорта.

За последние годы Иран и Туркменистан подписали несколько соглашений о поставках газа по схеме своп.

Иран также ежегодно импортирует около 2 миллиардов киловатт-часов электроэнергии из Туркменистана, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию на северо-востоке страны. ///nCa, 21 мая 2025 г.