Металлообработка в Туркменистане: Сохраняя традиции, открывая новое

На сайте Mexico Historico опубликована интересная статья, посвященная богатому наследию Туркменистана в области металлообработки. В ней освещаются историческое значение этого ремесла, традиционные техники, культурное влияние и современные тенденции развития.

Туркменские традиции металлообработки уходят корнями в эпоху бронзы и претерпели значительную эволюцию в различные исторические периоды. Расцвет ремесла пришелся на времена Сельджуков и Тимуридов, когда оно обогатилось исламскими мотивами и впитало разнообразные стили благодаря торговым путям, таким как Великий шелковый путь.

Читать полностью: Туркменистан – путешествие сквозь призму изысканных традиций металлообработки

https://www.mexicohistorico.com/paginas/turkmenistan-a-journey-through-its-ornate-metalwork-traditions-c8a04b1b.html

Традиционные техники включают ковку (нагревание и придание формы металлу с помощью молотов и наковален), гравировку (вырезание замысловатых узоров на металлических поверхностях) и инкрустацию (вставка различных металлов, таких как золото или серебро, в основное изделие). Мастера работают с различными материалами, включая железо, медь, латунь и серебро, каждый из которых выбирается за определенные свойства и применение.

Основные формы металлических изделий включают:

Ювелирные изделия с замысловатыми узорами и полудрагоценными камнями

Декоративное оружие, такое как кинжалы и мечи

Предметы домашнего обихода, такие как чайники и чаши

Скульптурные композиции, часто изображающие животных или мифических существ

В статье рассказывается о таких известных мастерах по металлу, как Мырат Гурбанов, который специализируется на декоративных изделиях, сочетающих традиционные мотивы с современным дизайном, и Юсуп Атаев, известный своими крупномасштабными металлическими скульптурами, изображающими туркменский фольклор.

Изделия из металла играют важную роль в туркменских праздниках и ритуалах, особенно во время таких торжеств, как Новруз (персидский Новый год) и праздник Горкут Ата. Эти предметы занимают видное место на свадьбах, при рождении детей и других важных жизненных событиях, служа символами культурной идентичности и социального статуса.

Современные мастера сочетают традиционные техники с современными инновациями, внедряя новые технологии, такие как лазерная резка и цифровой дизайн, сохраняя при этом культурную аутентичность. Это позволяет туркменским традициям металлообработки жить и развиваться в современном мире, не утрачивая своего культурного значения. /// nCa, 16 мая 2025 г.