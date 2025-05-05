Фестиваль Хыдырлез нематериального культурного наследия и культурной дипломатии

3 мая 2025 года в поселке Течиргёл г. Констанца Посольство Туркменистана приняло участие в фестивале «Хыдырлез», который проходил под патронажем Национальной комиссии Румынии по делам ЮНЕСКО и при поддержке Министерства культуры Румынии.

В рамках праздничной программы состоялось торжественное открытие выставки-ярмарки. С приветственными речами выступили организаторы мероприятия. На фестивале были представлены 5 традиционных игр и видов спорта, которые включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Гостей также ожидали угощения, исполнение национальной музыки и танцев, творческие и ремесленные мастер-классы от представителей стран-участниц.

Выступившие подчеркнули важность Хыдырлеза в тюркской культурной традиции как символа возрождения природы и социальной гармонии, а также значимость признания фестиваля нематериальным культурным наследием человечества ЮНЕСКО. Особое внимание было уделено вопросам воспитания молодёжи, её вовлечённости в сохранение культурных традиций.

Особый интерес у гостей вызвала национальная выставка в юртах, посвящённая культурному наследию стран-участниц. В юрте Посольства Туркменистана были представлены туркменские ковры, национальные костюмы, традиционные изделия ручной работы и вышивки туркменских мастериц, украшения, музыкальные инструменты, а также красочные фотографии, рассказывающие о Туркменистане. Посетители также могли ознакомиться с научными трудами Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедов, Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, и с другими издательскими материалами о Туркменистане.

Участие Посольства Туркменистан в Румынии, включая успешную работу культурного стенда, внесло значительный вклад в продвижение целей культурной дипломатии Туркменистана. Мероприятие способствовало продуктивному взаимодействию с местными и международными участниками и укреплению двусторонних культурных связей. /// nCa, 5 мая 2025 г. (совместно с посольством Туркменистана в Румынии)