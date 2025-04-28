В Туркменистане подвели итоги конкурса на самого красивого ахалтекинского скакуна

26 апреля в Международной академии коневодства имени Аба Аннаева в городе Аркадаг при участии Президента Сердара Бердымухамедова состоялись торжества в честь Национального праздника туркменского скакуна.

В рамках мероприятия прошла церемония награждения победителей Международного конкурса «Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi» (Самый красивый Ахалтекинский скакун), сообщает TDH.

В ходе церемонии каждый велаят преподнес Президенту в дар ахалтекинских скакунов. От имени жителей Ахалского велаята был передан в дар конь Аркач, от Балканского велаята – скакун Газал, от Дашогузского велаята – скакун Дияр, от Лебапского велаята – скакун Гунеш, от Марыйского велаята – скакун Пальван, от города Ашхабад – скакун Ынамлы, от имени коневодов города Аркадаг – скакун Парахат.

От имени военных и правоохранительных органов Президенту Сердару Бердымухамедову подарили скакуна по имени Ватанчы.

Затем состоялся заключительный тур Международного конкурса красоты ахерлтекинцев «Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi». В финал конкурса вышло десять ахалтекинцев: конь вороной масти Гарадуман, тёмно-буланые Джанлыгара и Перендаглы, буланые Мелегуш, Патрак, Мейданлы, Гозбаш, Ватанчы, гнедые – Пяхимли, Кервен.

Все финалисты имеют знаменитых предков в своей родословной. Самым красивым ахалтекинским скакуном 2025 года был признан великолепный конь Мелегуш, родившийся в 2020 году, потомок Гердена и Туглы, принадлежащий к линии прославленного коня по имени Гырсакар. Победителю Международного конкурса – сейису коня был вручён главный приз от имени Президента Сердара Бердымухамедова – ключи от автомобиля марки «Toyota Camry», переходящий Кубок и диплом.

Затем были объявлены имена победителей творческого конкурса на художественное воплощение уникального природного очарования и красоты коней в искусстве. Лучшие работы были выбраны в соответствии с номинациями – ковровое произведение, ювелирное произведение, лучшее живописное и скульптурное произведение, а также издательская продукция, фотоснимки и телесюжеты.

Призы от имени Президента Сердара Бердымухамедова были вручены следующим победителям:

специалисту 1-й категории отдела промышленности, строительства, архитектуры и других отраслей экономики Геоктепинского этрапского хякимлика Ахалского велаята Ю.Гулову – за ковровое полотно «Bedew batly Watanym!»;

преподавателю кафедры «Декоративно-прикладное искусство» Государственной академии художеств Туркменистана Ш.Оразбердиеву – за ансамбль конских украшений; студенту 3 курса кафедры «Живопись» Государственной академии художеств Туркменистана Дж.Гурбанову – за изобразительное произведение «Behişdi bedewler»;

студенту 3 курса кафедры «Скульптура» Государственной академии художеств Туркменистана Г.Ханову – за скульптурное произведение

студенту 4 курса кафедры «Декоративно-прикладное искусство» Государственной академии художеств Туркменистана А.Гутлыеву – за издательскую работу – календарь

заведующему отделом операторов Международного информационного центра Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана Б.Гарлыеву – за видеоролик «Owazasy dünýä dolan Galkynyş».

///nCa, 28 апреля 2025 г.