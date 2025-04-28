В Алматы состоялась 6-ая встреча министров иностранных дел формата «Центральная Азия – Китай»

26 апреля 2025 года, в Алматы состоялась 6-я встреча министров иностранных дел формата «Центральная Азия – Китай», в которой приняли участие главы внешнеполитических ведомств Казахстана Мурат Нуртлеу, Китая Ван И, Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, Узбекистана Бахтиёр Саидов. Туркменистан представлял Посол страны в КНР Парахат Дурдыев.

На встрече основное внимание было уделено укреплению политического диалога, расширению торгово-экономических связей, развитию транспортной взаимосвязанности, совместной борьбе с вызовами и угрозами, а также вопросам устойчивого развития и экологической безопасности в регионе. Обсуждены предложения по улучшению архитектуры многостороннего взаимодействия Центральной Азии с Китаем на принципах взаимоуважения и равноправия, сообщает МИД Казахстана.

Стороны подчеркнули необходимость сбалансированных подходов к современным вызовам и согласовали шаги на пути взаимовыгодного развития.

Участники заседания выразили готовность к регулярным встречам в данном формате, подчеркивая значимость продолжения конструктивного диалога в условиях глобальных вызовов, развития связей и координации усилий по приоритетным направлениям.

По итогам мероприятия министры иностранных дел приняли Информационное коммюнике, в котором зафиксировали общую приверженность принципам добрососедства, устойчивого развития и углубления многостороннего взаимодействия в рамках формата «Центральная Азия – Китай». ///nCa, 28 апреля 2025 г.