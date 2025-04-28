Туркменистан отметил Национальный праздник туркменского скакуна

27 апреля в Туркменистане был широко отмечен Национальный праздник туркменского скакуна. В Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе в Ашхабаде прошли праздничные скачки, на которых присутствовал Президент Сердар Бердымухамедов.

В торжестве в конноспортивном комплексе также приняли участие Председатель Меджлиса, заместители Председателя Кабинета Министров, руководители военных и правоохранительных органов, министерств и ведомств, председатель Государственного комитета по строи­тельству города Аркадаг при Президенте Туркменистана, хяким города Аркадаг, главы и сотрудники аккредитованных в Туркменистане дипмиссий и международных организаций, а также представители средств массовой информации.

В семи забегах на различные дистанции приняли участие десятки коней, продемонстрировавших свои лучшие качества.

В первом забеге на 1400 метров скакуны состязались за приз финансово-экономического комплекса страны, где первым к финишу пришёл конь Бабадаш, принадлежащий Ахалтекинскому конному комплексу Президента Туркменистана. Наездник – Р.Агамырадов.

Во втором забеге на 1400 метров за приз нефтегазового комплекса в лидеры вышел скакун Гоар II Государственного предприятия «Лесное хозяйство» Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана. Наездник – О.Амангелдиев.

В третьем забеге на 1600 метров за приз торгового комплекса первым к финишу пришёл конь Ягмырлы, принадлежащий агентству «Türkmen­awtoulaglary». Наездник – Д.Азадов.

В четвёртом забеге на 1600 метров за приз транспортно-коммуникационного комплекса победителем стал скакун Газанар, принадлежащий Генеральной прокуратуре Туркменистана. Наездник – жокей третьей категории Ы.Сапаров.

В пятом забеге на 1600 метров, где разыгрывался приз строительно-промышленного комплекса, первым к финишу пришёл скакун Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана Шагирт II. Наездник – С.Чарыев.

В шестом забеге на 1800 метров за приз агропромышленного комплекса лидером стал конь Гудратлыдаг Государственного предприятия «Лесное хозяйство» Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана. Наездник – Д.Бердимаммедов.

Главный приз Президента Туркменистана и переходящий Кубок достался победителю седьмого забега. Дистанцию в 1800 метров первым преодолел скакун Безирген, принадлежащий Ахалтекинскому конному комплексу Президента Туркменистана. Наездник – мастер-жокей Б.Агамырадов.

Затем состоялась церемония вручения от имени Президента Сердара Бердымухамедова ценных призов победителям праздничных скачек, а также проведённых на этой неделе марафона и соревнований по конкуру.

По завершении церемонии награждения Президенту случаю Национального праздника туркменского скакуна был подарен ковёр. ///nCa, 28 апреля 2025 г.