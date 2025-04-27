В Аркадаге состоялась встреча ОЭС для продвижения устойчивого развития

Старшие должностные лица государств – членов Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) встретились 27 апреля в Аркадаге, Туркменистан, для укрепления сотрудничества в достижении Целей устойчивого развития ООН (ЦУР).

Заместитель Генерального секретаря ОЭС посол Силапберди Нурбердыев подчеркнул необходимость согласованной политики, региональных партнерств и инновационных решений для урегулирования ключевых проблем, в том числе в таких сферах, как здравоохранение, гендерное равенство, борьба с изменением климата и экономический рост.

На совещании был подготовлен окончательный проект Итогового документа 1-го Форума ОЭС по устойчивому развитию, который будет направлять коллективные усилия на период до 2030 года.

ОЭС поблагодарила правительство Туркменистана за гостеприимство и подтвердила свою приверженность устойчивому и инклюзивному будущему. ///ОЭС, 27 апреля 2025 г.