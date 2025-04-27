Туркменистан предложил помощь Ирану в связи со взрывом в порту Бендер Аббас

26 апреля состоялся телефонный разговор Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает информационное агентство TDH.

В начале разговора Бердымухамедов от имени Президента Туркменистана и от своего имени выразил главе Ирана слова глубокого сочувствия и поддержки народу Ирана в связи с взрывом в порту Бендер Аббас.

Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что Туркменистан как близкий сосед Ирана готов оказать медицинскую и всю другую необходимую помощь людям, пострадавшим в результате взрыва.

Пезешкиан выразил признательность и подчеркнул, что Национальный Лидер туркменского народа, как подобает добрым соседям, первым позвонил в связи с этой сложной ситуацией и предложил свою помощь.

В ходе беседы также были рассмотрены отдельные региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

В результате мощного взрыва, вероятно, вызванного взрывом химических веществ, погибли по меньшей мере 25 человек и сотни получили ранения в крупнейшем иранском порту Бендер Аббас, сообщают иранские СМИ. ///nCa, 27 апреля 2025 г.