Представительство ЕС и Программа БОМКА-10 провели семинар по медиаграмотности для Общественных организаций

С 22 по 24 апреля 2025 года Представительство Европейского Союза в Туркменистане и Программа БОМКА-10, финансируемая ЕС, совместно организовали в Ашхабаде трёхдневный интерактивный семинар, направленный на повышение медиаграмотности и развитие навыков стратегической коммуникации среди Общественных организаций (ОО).

В семинаре приняли участие представители ОО из Ашхабада и приграничных регионов Туркменистана, а также грантополучатели Программы БОМКА в рамках первого и второго конкурсов заявок из других государств Центральной Азии, присоединившихся к тренингу в режиме онлайн.

Семинар был модерирован региональными экспертами в области коммуникации и информационной безопасности: Ирина Чистякова, эксперт по коммуникациям и развитию эмоционального интеллекта, Айгуль Болотова, специалист по коммуникациям и связям с общественностью, и Артём Тарасов, эксперт по информационной безопасности.

В течение трёх дней участники изучали широкий спектр тем, включая типы информации, информационную гигиену, возможности и риски социальных сетей, методы проверки фактов, инструменты обнаружения фальшивых новостей и стратегии создания ответственного контента.

Особое внимание было уделено навигации в современном цифровом ландшафте и формированию критического отношения к онлайн-контенту.

Семинар также познакомил участников с шестью ключевыми областями медиаграмотности: критическим мышлением, кибербезопасностью, созданием контента, дезинформацией, эмоциональным интеллектом в цифровой коммуникации, а также выявлением и распространением качественного контента. Также были проведены занятия по инструментам искусственного интеллекта и основам медиаграмотности, чтобы расширить представление участников о развивающихся медиатенденциях.

Интерактивный формат семинара сочетал индивидуальные и групповые упражнения, что позволило участникам применить полученные знания в реальных сценариях, связанных с работой их организаций и туркменским контекстом.

Данный семинар основывался на предыдущие инициативы по наращиванию потенциала, реализованные в рамках программы БОМКА, укрепляя навыки участников по эффективной коммуникации, повышению осведомленности о важных вопросах и отстаиванию потребностей уязвимых групп населения. Он также способствовал обмену опытом между коллегами, предоставив представителям ОО ценную платформу для обмена опытом и лучшими практиками в области СМИ и информационно-просветительской работы.

Европейский союз остается привержен поддержке развития гражданского общества и расширению прав и возможностей местных сообществ посредством стратегического обмена знаниями и обучения. ///nCa, 25 апреля 2025 г. (в сотрудничестве с Представительством ЕС в Туркменистане)