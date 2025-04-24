TEIF 2025: Стратегия итальянской компании Eni в Туркменистане в области энергетических инноваций

На Международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана (TEIF 2025) Джорджио Кастриота Скандерберг, управляющий директор Eni Turkmenistan Limited, принял участие в панельной дискуссии на тему “Инвестиционные возможности в энергетическом секторе Туркменистана: нефть и нефтехимия”. В ходе сессии он подробно рассказал о стратегии развития Eni в Туркменистане, ее нацеленности на оптимизацию производства и важной роли технологий и обезуглероживания в формировании будущего энергетического сектора.

Eni Turkmenistan управляет концессией на месторождении Небитдаг в районе Балканабата с 2008 года, после приобретения Burren Energy plc. Это зрелое нефтяное месторождение, эксплуатируемое с 1971 года, в настоящее время располагает фондом. Который включает около 100 действующих эксплуатационных скважин, большинство них используют для добычи газлифтный метод. Чтобы максимально эффективно извлекать нефть, Eni Turkmenistan внедрила многогранную стратегию развития:

Бурение и техническое обслуживание скважин : В среднем ежегодно бурится 10 новых заполняющих скважин для увеличения производственных мощностей. Кроме того, ежегодно проводится около 50 ремонтных работ на существующих скважинах для поддержания уровня добычи.

: В среднем ежегодно бурится 10 новых заполняющих скважин для увеличения производственных мощностей. Кроме того, ежегодно проводится около 50 ремонтных работ на существующих скважинах для поддержания уровня добычи. Механизмы вторичной добычи: Проект по закачке воды, рассчитанный на добычу почти 14 миллионов баррелей нефтяного эквивалента (млн баррелей н.э.) в течение срока эксплуатации месторождения, планируется к полному вводу в эксплуатацию к 4 кварталу 2025 года.

Проект по закачке воды, рассчитанный на добычу почти 14 миллионов баррелей нефтяного эквивалента (млн баррелей н.э.) в течение срока эксплуатации месторождения, планируется к полному вводу в эксплуатацию к 4 кварталу 2025 года. Инициативы по оптимизации добычи: для предотвращения снижения добычи используются такие методы, как гидроразрыв пласта, перфорация новых горизонтов пласта и подкисление почвы. Эти усилия привели к значительному увеличению запасов P1 на 50% с 2008 года.



“Инновации всегда были характерны для деятельности Eni, и такие слова, как “исследования”, “разработка” и “технология”, заложены в нашей ДНК”, – сказал Скандерберг. Он подчеркнул приверженность Eni Turkmenistan использованию передовых технологий, особенно в области цифровой трансформации и искусственного интеллекта (ИИ), для повышения эффективности и поддержки перехода к зеленой энергетике.

Заметной инициативой является пилотный проект по непрерывному удаленному мониторингу параметров скважины. Эта система обеспечивает беспроводную передачу данных в центральную диспетчерскую, где алгоритмы оптимизации добычи анализируют тенденции для повышения операционной эффективности.

Технологии также играют решающую роль в обезуглероживании. “В 2025 году мы проводим в концессии в Небит-Даге кампанию по обнаружению утечек с помощью недавно разработанной оптической камеры для визуализации газов. С помощью этого проекта мы продолжаем борьбу с выбросами метана и еще больше улучшим экологические показатели после успешного устранения источников выбросов метана, что стало возможным благодаря модернизации конструкции и внесению определенных изменений в установку”, – заявил Скандерберг.

Переход от традиционных нефтегазовых операций к безуглеродной энергетике будущего требует не только технологических инноваций, но и культурных изменений и новых навыков. Для решения этой задачи Eni Turkmenistan инвестировала около 2% своего годового бюджета на 2024 год в развитие местного персонала. Эти усилия направлены на то, чтобы вооружить персонал опытом, необходимым для решения задач зеленого перехода, обеспечивая плавное и устойчивое развитие деятельности компании. ///nCa, 24 апреля 2025 г.