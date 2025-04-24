TEIF 2025: Минеральные ресурсы Туркменистана: возможности для инвестиций

На Международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана председатель Государственной корпорации «Туркменгеология» Г. Гарлыев представил подробный обзор текущего состояния минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых страны. Он также поделился планами по поиску и разведке металлических и неметаллических полезных ископаемых, подчеркнув потенциал Туркменистана как привлекательного направления для инвестиций в горнодобывающую отрасль.

Корпорация «Туркменгеология» широко известна своими масштабными работами по поиску нефти и газа, она также активно занимается расширением минерально-сырьевой базы страны за счет разведки твердых полезных ископаемых. Эти работы включают геолого-экономическую оценку и передачу разведанных месторождений с утвержденными запасами горнодобывающим предприятиям для промышленного освоения.

Деятельность корпорации направлена на выявление и подготовку новых месторождений для удовлетворения растущих потребностей промышленного и строительного секторов Туркменистана. За годы независимости «Туркменгеология» утвердила запасы более 100 новых месторождений различных видов минерального сырья, многие из которых уже вовлечены в промышленную эксплуатацию и служат важным источником сырья для местных предприятий.

Минерально-сырьевая база твердых полезных ископаемых Туркменистана разнообразна и включает как месторождения, подготовленные к промышленному освоению с утвержденными запасами, так и уже эксплуатируемые. Кроме того, на Государственном балансе запасов числится более 250 месторождений и перспективных проявлений различных видов минерального сырья с неутвержденными запасами. К ним относятся:

Энергетические и промышленные минералы : каменные и бурые угли, железные руды, озокерит, целестиновые руды, рубидиевые руды (в составе калийных солей), самородная сера.

: каменные и бурые угли, железные руды, озокерит, целестиновые руды, рубидиевые руды (в составе калийных солей), самородная сера. Сырье для химической промышленности: известняки, поваренная и каменная соль, калийные и магниевые соли, сульфат натрия, техногенный барит, йод, бром, каолины.

известняки, поваренная и каменная соль, калийные и магниевые соли, сульфат натрия, техногенный барит, йод, бром, каолины. Строительные и декоративные материалы: мраморный оникс (включая арагонит), бентониты, цементное сырье, гипс, облицовочные материалы, сырье для производства керамзита, пиленые и строительные камни, сырье для минеральных волокон, кирпичное сырье, песчано-гравийные смеси, строительные пески.

мраморный оникс (включая арагонит), бентониты, цементное сырье, гипс, облицовочные материалы, сырье для производства керамзита, пиленые и строительные камни, сырье для минеральных волокон, кирпичное сырье, песчано-гравийные смеси, строительные пески. Материалы для стекольной промышленности и минеральные краски

«Туркменгеология» активно проводит геологоразведочные работы по цветным металлам на площади Гызылгая, перспективной с точки зрения минерализации. В ответ на возрастающий мировой интерес к редкоземельным элементам корпорация планирует расширение разведочных работ в этом стратегически важном направлении.

Для повышения эффективности и точности разведки «Туркменгеология» внедряет современные технологии, включая компактные гусеничные буровые установки. Эти установки обладают возможностями наклонного бурения, глубиной исследования до 1500 метров и позволяют получать керновые пробы без многократного спуска-подъема бурового инструмента, что значительно повышает производительность.

Богатство минеральных ресурсов Туркменистана в сочетании с активной стратегией разведки, реализуемой «Туркменгеологией», создает привлекательные возможности для иностранных инвесторов. Месторождения твердых полезных ископаемых, многие из которых уже подготовлены к промышленной разработке, обеспечивают надежную основу для горнодобывающих проектов.

Кроме того, стратегическое расположение Туркменистана, обилие природных ресурсов и благоприятные экономические политики создают привлекательную среду для инвестиций. ///nCa, 24 апреля 2025 г.