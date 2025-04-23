На Международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана (TEIF 2025) в Куала-Лумпуре председатель правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахимберды Джепбаров представил высокие экономические показатели страны и стратегические инвестиционные возможности.
Джепбаров сообщил, что к концу 2024 года внешнеторговый оборот Туркменистана достиг 20 миллиардов долларов США, из которых экспорт составил 12,7 миллиарда долларов. Положительное сальдо торгового баланса составило 4,4 миллиарда долларов, что подчеркивает экономическую устойчивость и экспортно-ориентированный рост страны.
Ключевым фактором устойчивого экономического роста Туркменистана является эффективная инвестиционная политика. Согласно данным Fitch Ratings, государственный долг страны сократился с 10% ВВП в 2021 году до 3,8% к концу 2024 года. Прогнозы указывают на дальнейшее снижение до 2,9% к концу 2026 года.
Объемы инвестиций, как внутренних, так и иностранных, продолжают расти. По состоянию на 31 марта 2025 года 40% внешних обязательств направлены на инфраструктурные проекты в области энергоснабжения, транспорта и связи, что свидетельствует о стратегическом фокусе на долгосрочное развитие.
Стратегическое партнерство с международными финансовыми институтами
Туркменистан успешно реализовал множество проектов в сотрудничестве с ведущими международными финансовыми институтами, включая:
- Фонд развития Абу-Даби (ADFD) – 3 проекта;
- Азиатский банк развития (АБР) – 2 проекта;
- Исламский банк развития (ИБР) – 7 проектов;
- Фонд международного развития ОПЕК (OFID) – 1 проект;
- Саудовский фонд развития (SFD) – 3 проекта; Всемирный банк – 1 проект;
- Японское агентство международного сотрудничества (JICA) -1 проект;
- Японский банк международного сотрудничества (JBIC) и Японское страхование экспорта и инвестиций (NEXI) -4 проекта;
- Экспортно-импортный банк Китая – 8 проектов;
- Commerzbank AG и Euler Hermes – 3 проекта;
- Credit Suisse, Commerzbank AG и Швейцарский экспортный центр – 1 проект;
- Intesa Sanpaolo S.p.A, Милан и SACE-1 проект;
- Banca Monte dei Paschi di Siena и SACE-1 проект;
- ING, Токио, совместно с Исламской корпорацией по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) – 3 проекта;
- Deere Credit Inc. – 5 проектов;
- Европейский банк реконструкции и развития – несуверенные проекты.
Эти партнерства способствовали реализации трансформационных проектов в ключевых секторах, укрепляя инфраструктуру и экономический потенциал Туркменистана.
Крупные проекты в энергетическом, транспортном и коммуникационном секторах
Завершенные проекты
– Модернизация системы железнодорожного транспорта (JICA)
– Установка волоконно-оптических кабелей и сопутствующего оборудования (ИБР)
– Поставка оборудования для электрификации, связи и обслуживания железных дорог на участке Берекет-Бужун в рамках проекта «Север-Юг» (АБР)
– Строительство железной дороги Берекет-Этрек и локомотивного депо в Берекете (ИБР)
– Закупка телекоммуникационного оборудования (Экспортно-импортный банк Китая)
– Закупка железнодорожных пассажирских вагонов и локомотивов (Экспортно-импортный банк Китая)
– Строительство танкеров (ИБР)
– Проект по развитию телекоммуникационной сети (ИБР)
– Укрепление национальной энергосистемы
Проекты на завершающей стадии
– Международный аэропорт в Джебеле
– Гибридная солнечно-ветровая электростанция мощностью 10 МВт
– Строительство автомагистрали Ашхабад-Туркменабат (на основе государственно-частного партнерства)
Планируемые проекты
– Строительство автомагистрали Ашхабад-Туркменбаши
– Строительство солнечной электростанции мощностью 100 МВт
– Модернизация железной дороги Туркменабад-Мары-Ашхабад-Туркменбаши
– Разработка газового месторождения «Галкыныш»
– Строительство газопровода Серхетабад-Герат (часть газопровода ТАПИ)
Проекты с соседними странами
Завершенные проекты
– Железнодорожный проект Керки-Имамназар, включая железнодорожные станции
– Железнодорожный проект Имамназар-Акина
– Железнодорожный проект Акина-Андхой
– Железнодорожный проект Серхетабат-Торгунди
Планируемые проекты
– Строительство складского комплекса или «сухого порта» на железнодорожной станции Торгунди
– Строительство железной дороги Торгунди-Герат
– Волоконно-оптическая линия Серхетабат-Герат
Распределение инвестиций по секторам
Во время презентации Джепбарова были представлены данные о структуре кредитного портфеля по секторам экономики по состоянию на 31 марта 2025 года:
• Нефть и газ – 27%
• Энергоснабжение – 25%
• Химическая промышленность и текстильная промышленность – 23%
• Транспорт и связь – 15%
• Частный сектор – 4%
• Здравоохранение – 1%
///nCa, 23 апреля 2025 г.