На Международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана (TEIF 2025) в Куала-Лумпуре председатель правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахимберды Джепбаров представил высокие экономические показатели страны и стратегические инвестиционные возможности.

Джепбаров сообщил, что к концу 2024 года внешнеторговый оборот Туркменистана достиг 20 миллиардов долларов США, из которых экспорт составил 12,7 миллиарда долларов. Положительное сальдо торгового баланса составило 4,4 миллиарда долларов, что подчеркивает экономическую устойчивость и экспортно-ориентированный рост страны.

Ключевым фактором устойчивого экономического роста Туркменистана является эффективная инвестиционная политика. Согласно данным Fitch Ratings, государственный долг страны сократился с 10% ВВП в 2021 году до 3,8% к концу 2024 года. Прогнозы указывают на дальнейшее снижение до 2,9% к концу 2026 года.

Объемы инвестиций, как внутренних, так и иностранных, продолжают расти. По состоянию на 31 марта 2025 года 40% внешних обязательств направлены на инфраструктурные проекты в области энергоснабжения, транспорта и связи, что свидетельствует о стратегическом фокусе на долгосрочное развитие.

Стратегическое партнерство с международными финансовыми институтами

Туркменистан успешно реализовал множество проектов в сотрудничестве с ведущими международными финансовыми институтами, включая:

Фонд развития Абу-Даби (ADFD) – 3 проекта;

Азиатский банк развития (АБР) – 2 проекта;

Исламский банк развития (ИБР) – 7 проектов;

Фонд международного развития ОПЕК (OFID) – 1 проект;

Саудовский фонд развития (SFD) – 3 проекта; Всемирный банк – 1 проект;

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) -1 проект;

Японский банк международного сотрудничества (JBIC) и Японское страхование экспорта и инвестиций (NEXI) -4 проекта;

Экспортно-импортный банк Китая – 8 проектов;

Commerzbank AG и Euler Hermes – 3 проекта;

Credit Suisse, Commerzbank AG и Швейцарский экспортный центр – 1 проект;

Intesa Sanpaolo S.p.A, Милан и SACE-1 проект;

Banca Monte dei Paschi di Siena и SACE-1 проект;

ING, Токио, совместно с Исламской корпорацией по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) – 3 проекта;

Deere Credit Inc. – 5 проектов;

Европейский банк реконструкции и развития – несуверенные проекты.

Эти партнерства способствовали реализации трансформационных проектов в ключевых секторах, укрепляя инфраструктуру и экономический потенциал Туркменистана.

Крупные проекты в энергетическом, транспортном и коммуникационном секторах

Завершенные проекты

– Модернизация системы железнодорожного транспорта (JICA)

– Установка волоконно-оптических кабелей и сопутствующего оборудования (ИБР)

– Поставка оборудования для электрификации, связи и обслуживания железных дорог на участке Берекет-Бужун в рамках проекта «Север-Юг» (АБР)

– Строительство железной дороги Берекет-Этрек и локомотивного депо в Берекете (ИБР)

– Закупка телекоммуникационного оборудования (Экспортно-импортный банк Китая)

– Закупка железнодорожных пассажирских вагонов и локомотивов (Экспортно-импортный банк Китая)

– Строительство танкеров (ИБР)

– Проект по развитию телекоммуникационной сети (ИБР)

– Укрепление национальной энергосистемы

Проекты на завершающей стадии

– Международный аэропорт в Джебеле

– Гибридная солнечно-ветровая электростанция мощностью 10 МВт

– Строительство автомагистрали Ашхабад-Туркменабат (на основе государственно-частного партнерства)

Планируемые проекты

– Строительство автомагистрали Ашхабад-Туркменбаши

– Строительство солнечной электростанции мощностью 100 МВт

– Модернизация железной дороги Туркменабад-Мары-Ашхабад-Туркменбаши

– Разработка газового месторождения «Галкыныш»

– Строительство газопровода Серхетабад-Герат (часть газопровода ТАПИ)

Проекты с соседними странами

Завершенные проекты

– Железнодорожный проект Керки-Имамназар, включая железнодорожные станции

– Железнодорожный проект Имамназар-Акина

– Железнодорожный проект Акина-Андхой

– Железнодорожный проект Серхетабат-Торгунди

Планируемые проекты

– Строительство складского комплекса или «сухого порта» на железнодорожной станции Торгунди

– Строительство железной дороги Торгунди-Герат

– Волоконно-оптическая линия Серхетабат-Герат

Распределение инвестиций по секторам

Во время презентации Джепбарова были представлены данные о структуре кредитного портфеля по секторам экономики по состоянию на 31 марта 2025 года:

• Нефть и газ – 27%

• Энергоснабжение – 25%

• Химическая промышленность и текстильная промышленность – 23%

• Транспорт и связь – 15%

• Частный сектор – 4%

• Здравоохранение – 1%

///nCa, 23 апреля 2025 г.