TEIF 2025: Роль природного газа Туркменистана в глобальном энергетическом переходе

На Международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана (TEIF 2025), проходящем в Куала-Лумпуре, государственный министр и председатель государственного концерна «Туркменгаз» Максат Бабаев представил видение развития энергетического сектора страны. В своем выступлении он подчеркнул стратегическую цель Туркменистана — создание современной, гибкой и конкурентоспособной энергетической системы, способной эффективно отвечать на вызовы глобального энергоперехода.

Туркменистан занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа, что отражает как его стратегическое преимущество, так и огромную ответственность. Являясь одним из крупнейших производителей и экспортеров природного газа, страна рассматривает этот ресурс как ключевой элемент стабильного и сбалансированного энергетического будущего.

Бабаев отметил, что природный газ сыграет решающую роль в удовлетворении растущего мирового спроса на энергию, который, согласно данным Форума стран-экспортеров газа, к 2050 году увеличится на 18%. В этот период доля природного газа в глобальном энергобалансе вырастет с 23% до 26%, а в сценарии устойчивого развития — до 28%, в первую очередь за счет вытеснения угля как стабильного источника электроэнергии.

Азиатско-Тихоокеанский регион станет главным драйвером роста спроса на природный газ, обеспечив 53% дополнительного объема к 2050 году. Этот рост обусловлен бурным экономическим развитием и глобализацией, которые усиливают потребность в надежной и чистой энергии. Примечательно, что развитие искусственного интеллекта значительно увеличивает спрос на стабильное электроснабжение: один запрос в ChatGPT требует в десять раз больше энергии, чем поисковый запрос в Google. Природный газ, как отметил Бабаев, способен эффективно удовлетворить эти потребности.

Крупнейшим потребителем туркменского газа является Китай, куда по трем действующим линиям газопровода ежегодно поставляется более 30 миллиардов кубометров. После завершения строительства четвертой линии этот объем вырастет до 65 миллиардов кубометров. Помимо Китая, Туркменистан экспортирует газ в Узбекистан, а также осуществляет своп-поставки через Иран в Турцию. Такая география экспорта подчеркивает коммерческую гибкость и геостратегическую значимость Туркменистана как связующего звена между Востоком и Западом.

Природный газ играет роль моста в глобальном переходе к низкоуглеродной экономике, помогая сокращать выбросы за счет замещения более грязных видов топлива, таких как уголь. Например, 30 миллиардов кубометров туркменского газа, ежегодно поставляемых в Китай, заменяют около 50 миллионов тонн угля, предотвращая выброс более 60 миллионов тонн парниковых газов. Это сопоставимо с совокупными годовыми выбросами таких стран, как Норвегия или Ирландия, и демонстрирует реальный вклад Туркменистана в улучшение качества воздуха и борьбу с изменением климата.

Для поддержания своей роли на мировом энергетическом рынке Туркменистан предлагает инвестиции в ряд стратегически важных направлений:

Разработка следующего этапа месторождения «Галкыныш», одного из крупнейших в мире.

Строительство новых газохимических комплексов

Строительство подземных газохранилищ

EPC-Контракты на крупные промышленные проекты



Энергетическая стратегия Туркменистана основана на открытости, многовекторном партнерстве и технологическом прогрессе. Природный газ остается основой устойчивой, процветающей и динамичной энергетической системы. Как заключил Бабаев, природный газ Туркменистана не только обеспечивает энергетическую безопасность, но и способствует климатической ответственности, позиционируя страну как ключевого игрока в глобальном энергетическом переходе. ///nCa, 23 апреля 2025 г.