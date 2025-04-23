TEIF 2025: Компания GaffneyCline рассказала об энергетическом потенциале месторождений Галкыныш, Яшлар и Гараколь

Туркменистан — страна, обладающая колоссальными запасами природного газа, и одним из ключевых элементов его энергетического потенциала является месторождение Галкыныш. Это крупнейшее газовое месторождение в стране и одно из крупнейших, разрабатываемых в XXI веке.

В его окружении находятся важные объекты — Яшлар и Гараколь, которые обладают схожими геологическими характеристиками и представляют значительный интерес для дальнейшего изучения. Этой тему свою презентацию на форуме TEIF 2025 в Куала Лумпуре посвятил Амрит Калянт Сингх, Директор по продажам и коммерческим вопросам, GaffneyClineTM energy advisory.

Геологические особенности и потенциал месторождений

Компания GaffneyCline, совместно с Корпорацией «Туркменгеология» и Государственным Концерном «Туркменгаз», с 2008 года проводит исследования этих месторождений, используя современные методики геологического и инженерного анализа. В результате были подготовлены оценки начальных запасов газа (Gas Initially In-Place, GIIP), которые позволили определить вероятностный диапазон запасов и выделить области с дополнительным потенциалом.

Галкыныш — одно из крупнейших газовых месторождений мира, и его изучение имеет стратегическое значение для энергетического сектора страны.

Это гигантское газовое месторождение имеет среднюю толщину резервуара, достигающую 580 метров, что примерно в два раза превышает высоту Эйфелевой башни. Общая площадь месторождения составляет около 5 000 квадратных километров, что подчеркивает его масштаб и значимость.

Однако границы замкнутой структуры месторождения пока не были окончательно подтверждены. Это связано с недостаточным сейсмическим покрытием отдельных участков, что создаёт необходимость в проведении дополнительных исследований для точного определения параметров и потенциала месторождения.

Месторождение Яшлар, расположенное в восточной части Туркменистана, обладает значительным потенциалом и считается одним из перспективных объектов для добычи природного газа. Для интерпретации структуры месторождения были использованы передовые методы 2D и 3D сейсморазведки, которые позволили создать карты глубинного залегания резервуара. Эти карты были построены с учетом данных, полученных из 12 разведочных скважин.

Месторождение Гараколь, расположенное на юге Туркменистана, также представляет собой перспективный объект для добычи природного газа, однако его геологическая структура требует дополнительных исследований. Для изучения месторождения была использована методика 2D-сейсморазведки, которая предоставила данные о его структуре. Тем не менее, южная граница замкнутой структуры месторождения остаётся недостаточно подтверждённой, что создаёт необходимость в дальнейшей сейсмической интерпретации.

Одной из характерных особенностей Гараколя является наличие структурного седловидного прогиба, разделяющего его от соседнего месторождения Галкыныш. Данные, полученные из скважины Гараколь-8, сыграли важную роль в уточнении параметров резервуара, подтвердив состав газа. Эти результаты подчёркивают значительный потенциал месторождения Гараколь, но его дальнейшее изучение остаётся необходимым для полного понимания возможностей и масштабов добычи.

Исследования, проведенные GaffneyCline совместно с Туркменгеология и Туркменгаз, позволили создать точные оценки запасов газа на месторождениях Галкыныш, Яшлар и Гараколь. В результате было выявлено увеличение расчетных объемов газа по сравнению с прежними оценками, а также подтвержден потенциал дальнейшего роста запасов.

Кроме того, наряду с Галкыныш регион обладает значительным неосвоенным ресурсом, требующим дополнительных разведочных работ. Это указывает на важность дальнейших геологических исследований и доразведки, которые позволят раскрыть весь энергетический потенциал Туркменистана. ///nCa, 23 апреля 2025 г.