Инвестиционный акцент в Малайзии: началась регистрация участников TEIF 2025

470 делегатов из 42 стран примут участие в TEIF 2025 в Куала Лумпуре.

В отеле Mandarin Oriental Kuala Lumpur началась регистрация участников на Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана TEIF 2025.

Позднее вечером в том же отеле состоится пре-форумный приём, который соберёт представителей государственных структур, деловых кругов и международных организаций. Ожидается, что встреча в неформальной обстановке послужит важной отправной точкой для предстоящих переговоров и укрепления деловых связей.

Официальное открытие форума состоится завтра, 23 апреля, в Kuala Lumpur Convention Centre. В рамках TEIF 2025 запланированы стратегические сессии, презентации инвестиционных проектов и подписание ключевых соглашений. Особое внимание будет уделено энергетике, инфраструктуре и логистике — как основным направлениям сотрудничества Туркменистана с международными партнёрами.

В форуме примет участие высокопоставленная делегация из Туркменистана, включающая представителей правительства, руководителей государственных концернов «Туркменгаз», «Туркменнебит», а также Торгово-промышленной палаты Туркменистана.

TEIF 2025 позиционируется как важная платформа для продвижения инвестиционного потенциала Туркменистана и расширения международного диалога по ключевым вопросам устойчивого развития, цифровизации и энергетической безопасности. ///nCa, 22 апреля 2025 г . (материал предоставлен организаторами TEIF 2025)