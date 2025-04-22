Аркадаг Бердымухамедов находится с визитом в Казахстане – знакомство с культурным наследием Туркестана

21 апреля Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов отбыл с визитом в город Туркестан, Казахстан.

«Казахстан – проверенный временем надёжный партнёр нашей страны, отношения с которым базируются на долгосрочности и взаимной выгоде. В последние годы Туркменистан и Казахстан придают огромное значение активизации межгосударственного сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате», – подчеркивается в комментарии государственного информационного агентства Туркменистана TDH.

В первый день визита Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Национальный Лидер Туркменистана посетили ряд достопримечательностей Туркестана. В этом регионе культурное наследие обладает удивительной многогранностью. Он известен богатством традиций, обычаев и ремесленного мастерства. Представители различных ремёсел, следуя древним канонам, продолжают совершенствовать технику создания гончарных, ковровых и ткацких изделий. Особое место занимают песенно-музыкальные обряды, бережно передаваемые из поколения в поколение.

Первым пунктом визита стала одна из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира – мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мавзолей, который входит в национальный историко-культурный заповедник-музей «Хазрет-Султан», является образцом средневекового зодчества. Строительство мавзолея Ходжа Ахмета Ясави началось по приказу эмира Тимура и охватывает период 1385–1405 годов.

Внутри усыпальницы муфтии Туркменистана и Казахстана прочитали аяты из священного Корана и молитвы.

Токаев и Бердымухамедов ознакомились с реставрационными и научно-исследовательскими работами, которые активно ведутся в мавзолее.

Следующей остановкой был национально-культурный комплекс «Этноаул».

Национально-культурный комплекс «Этноаул», расположенный также на территории заповедника-музея «Хазрет Султан», занимает площадь 2500 квадратных метров. В тридцати юртах представлена экспозиция, позволяющая посетителям погрузиться в богатую историю, культуру и искусство казахского народа, а также познакомиться с его традициями и обычаями. Ипподром служит площадкой не только для соревнований по традиционным видам спорта, но и для состязаний, характерных для древних кочевых народов.

Помимо этого, в «Этноауле» проходят фестивали музыкального и театрального искусства, мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, ремесленные и художественные выставки и другие мероприятия.

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов осмотрели восточный базар, где были представлены разнообразные виды зерновых культур. Также они ознакомились с национальными блюдами и работами мастеров таких народных ремесел, как деревообработка, ткачество, войлоковаляние, гончарное ремесло и ювелирное искусство.

Продолжением программы стала театрализованная постановка, посвященная казахским обычаям и обрядам.

Кроме того, были продемонстрированы навыки собак породы тазы и ловчих птиц.

Затем Президент Казахстана и Национальный Лидер туркменского народа посетили туристский информационный центр Turkistan visit centre.

Центр предлагает разнообразные услуги, включая организацию экскурсий и различных мероприятий. Здесь также можно приобрести уникальные сувениры ручной работы.

Одной из ключевых задач «Turkistan Visit Centre» является образовательная деятельность: в его стенах проводятся мастер-классы, семинары и выставки, посвящённые истории и культуре Туркестана. Благодаря этим мероприятиям посетители могут познакомиться с древними традициями, ремёслами и искусством города, а также принять участие в интерактивных программах.

Высоким гостям была представлена информация о проектах по развитию и благоустройству древнего городища Күлтөбе.

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов ознакомились с ходом музеефикации исторического объекта, где завершены археологические раскопки на территории площадью 27 гектаров.

Также была презентована концепция Центра ремесленников, открытие которого запланировано в ближайшее время. Здесь будут размещены мастерские ремесленников, национальные гастрономические центры, восточный базар и гостиницы.

25 марта решением международной организации World Craft Council Туркестан получил статус «Город ремесленников».

Далее Токаев и Бердымухамедов отправились в туристический комплекс «Karavansaray Turkistan», стилизованный под восточные сказки. Этот комплекс предлагает посетителям ознакомиться с историей, ремеслами, культурой и национальными видами спорта Туркестана. На территории комплекса также находится современный отель на 115 номеров.

Торгово-развлекательные центры комплекса рассчитаны на прием до 300 тысяч туристов в год и предлагают разнообразные развлечения, включая аттракционы с 3D-эффектами для сказочных путешествий. В торговых зонах, каждая из которых отличается уникальным архитектурным дизайном, представлены магазины известных мировых брендов.

Сочетание концептуального отеля, торговых площадей и культурных мероприятий делает этот комплекс привлекательным туристическим направлением.

Визит Национального Лидера туркменского народа в Казахстан продолжается. ///nCa, 22 апреля 2025 г. (фото – Акорда)