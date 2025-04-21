Мир – это сила, а не слабость

Тарик Саиди

“Мир – это не уклонение от боя и не размахивание белым флагом. Главное – стоять на своем, знать свою силу и не колебаться”, – сказала мама Ванджиру.

“Мир не отступает; Мир – это настоящая сила”, – убежденно добавила она, накладывая половник тушеных овощей на мою тарелку с угали.

Мама Ванджиру продавала угали домашнего приготовления, разновидность кукурузной каши, очень популярную и вполне доступную по цене, на углу Дурума-роуд в Найроби. Люди приходили к ней как за ее вкусным угали, так и за мудростью. Она щедро раздавала и то, и другое. Все называли ее Шошо, что на диалекте кикуйю означает “бабушка”. Я звал ее мама Ванджиру.

Это был один из моих последних визитов в Кению и Уганду. Моя бурная карьера торговца шкурами была на грани разорения, хотя я еще не знал об этом. Судьбе было угодно, чтобы моя колонка в “Leader”, “Star” и “Daily News” в Карачи в то время набирала обороты, что помогло мне плавно переключиться на постоянную журналистскую деятельность.

Всякий раз, когда я пишу о мире, я вспоминаю тот разговор с мамой Ванджиру, состоявшийся около 30 лет назад.

Мы живем в мире, который поклоняется шуму — катящимся танкам, поднятым кулакам, голосам, кричащим о превосходстве. Нам говорят, что власть – это лезвие, острое и быстрое. Но что, если истинная форма власти – это отказ резать? Что, если мир, далекий от слабости, является глубочайшим корнем силы?

Сила не всегда в действии. Иногда она заключается в “бездействии”. Пауза. Передышка перед бурей. Ганди отправился к морю не потому, что у него не было меча; он знал, что его оружие — мир — острее. Мандела предпочел примирение мести не потому, что был слаб; он понимал, что для создания нации требуется больше мужества, чем для ее уничтожения.

Мне не дают покоя слова Лао-цзы: “Овладение другими – это сила; овладение собой – это истинная сила”. Мир – это и есть это мастерство. Это дисциплина — смотреть на провокацию — стычку на границе, оскорбление, выкрикиваемое вслух, – и говорить: “Я выше этого”. Это не трусость. Это контроль. Нация, выбирающая мир, не сжимается; она напрягает мышцы, о наличии которых большинство даже не подозревает.

Но давайте будем реалистами: сдержанность не привлекает внимание толпы. Это не попадает в заголовки газет. Дипломата, подписывающего международный договор, приветствуют не так восторженно, как генерала, размахивающего флагом. И все же, какой из них долговечен? Кто из них посеет семена мира, который не захлебнется в собственном пепле?

Вот над чем, стоит поразмышлять:

Мир — это путь вперед, не отступление, а течение, которое несет народы вперед, если они осмеливаются идти по нему. Погоня за громкой и быстрой победой — подумайте о войнах, подумайте о санкциях — часто приводит к проигрышу в долгосрочной игре. Посмотрите на Коста-Рику, которая в 48-м году отказалась от армии. У нее нет военных, но она любимица всего мира, она процветает благодаря образованию и зеленым мечтам. Это не слабость. Это разумный выбор. Власть любит тратить себя, как огонь, пожирающий собственное топливо. Мир копит свою силу, откладывая ее на тот случай, когда это необходимо. Когда мира не хватает, его ценность возрастает. Нация, которая предлагает мир — посредством дипломатии, посредством примера, — становится магнитом, а не мишенью.

Почему-то у нас в головах засела идея: мир – это мягкость, бесхребетность, это коврик для ног всего мира. Это неправда, которую мы приобрели оптом. Миролюбивая нация – это не та, которая не может воевать; это та, которой это не нужно. Это страна, которая строит школы вместо бункеров, которая заключает торговые сделки вместо размещения войск и все еще спит спокойно, зная, что ее границы в безопасности.

Возьмем Швейцарию. Нейтральная, конечно, но слабая? Едва ли. Ее горы ощетинились скрытыми оборонительными сооружениями, ее экономика процветает, ее голос имеет вес в глобальных советах. Мир – это не капитуляция, это щит. Или подумайте о скандинавских странах, которые заключают союзы и процветают, в то время как другие бряцают оружием. Их сила не в том, что они разрушают, а в том, что они создают.

Мир – это выражение силы с помощью ненасильственных, позитивных средств. — Киберзащита, устойчивость экономики, гарантированное процветание, объединяющее нацию перед лицом любых угроз, научно-технический прогресс, позволяющий противостоять любым угрозам, и, самое главное, равенство, справедливость для всех.

Так почему же мы продолжаем упускать это из виду? Почему мы отождествляем мир с отказом от него? Отчасти это связано с культурой. Нас кормят историями о героях, которые побеждают, а не о героях, которые примиряются. Отчасти это практично: война — это тупой инструмент, которым легко владеть, в то время как мир – это швейцарский нож, универсальный, но сложный в освоении.

Что, если бы мы по-новому определили силу? Не как способность разрушать, а как способность созидать. Не как самый громкий голос, а как самую твердую руку. Этому могли бы научить в школах. Представьте, что дети узнают не только о войнах в истории, но и о мирных временах — о том, как Исландия процветает без армии, как ЕС, несмотря на все свои недостатки, позволяет старым врагам торговать, а не воевать. Представьте, что лидеры восхваляют тихих архитекторов стабильности, а не только зачинщиков хаоса.

Нации могли бы начать с ООН, обсуждая, что на самом деле означает мир. Не какой-то расплывчатый идеал, а стратегию. Возможно, глобальный договор, в котором страны объявляют о своих “красных линиях”, но сначала обязуются вести диалог. Звучит, конечно, высокопарно, но Устав ООН – это уже шаг в этом направлении. Почему бы не опереться на него? Это ясное как божий день хранилище намерений, так что никто не ошибется и не начнет войну по ошибке.

Мир – это не цель, это дисциплина. Это не слабость, это сила, которая знает себе цену. В 2025 году, когда переговоры о климате будут накаляться, а границы обостряться, страны, которые стремятся к миру, не просто выживут, они будут лидировать. Именно к ним обратятся другие, когда у них не хватит сил кричать. — Это год «Мира и доверия».

Я приветствую маму Ванджиру. Ее слова запечатлелись в моем сердце: “Мир – это настоящая сила”. /// nCa, 21 апреля 2025 г. (Фото: Grok и Journal of Future Studies)