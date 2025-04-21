Мир – это сила, а не слабость

Тарик Саиди
“Мир – это не уклонение от боя и не размахивание белым флагом. Главное – стоять на своем, знать свою силу и не колебаться”, – сказала мама Ванджиру.
“Мир не отступает; Мир – это настоящая сила”, – убежденно добавила она, накладывая половник тушеных овощей на мою тарелку с угали.
Мама Ванджиру продавала угали домашнего приготовления, разновидность кукурузной каши, очень популярную и вполне доступную по цене, на углу Дурума-роуд в Найроби. Люди приходили к ней как за ее вкусным угали, так и за мудростью. Она щедро раздавала и то, и другое. Все называли ее Шошо, что на диалекте кикуйю означает “бабушка”. Я звал ее мама Ванджиру.
Это был один из моих последних визитов в Кению и Уганду. Моя бурная карьера торговца шкурами была на грани разорения, хотя я еще не знал об этом. Судьбе было угодно, чтобы моя колонка в “Leader”, “Star” и “Daily News” в Карачи в то время набирала обороты, что помогло мне плавно переключиться на постоянную журналистскую деятельность.
Всякий раз, когда я пишу о мире, я вспоминаю тот разговор с мамой Ванджиру, состоявшийся около 30 лет назад.
Мы живем в мире, который поклоняется шуму — катящимся танкам, поднятым кулакам, голосам, кричащим о превосходстве. Нам говорят, что власть – это лезвие, острое и быстрое. Но что, если истинная форма власти – это отказ резать? Что, если мир, далекий от слабости, является глубочайшим корнем силы?
Сила не всегда в действии. Иногда она заключается в “бездействии”. Пауза. Передышка перед бурей. Ганди отправился к морю не потому, что у него не было меча; он знал, что его оружие — мир — острее. Мандела предпочел примирение мести не потому, что был слаб; он понимал, что для создания нации требуется больше мужества, чем для ее уничтожения.
Мне не дают покоя слова Лао-цзы: “Овладение другими – это сила; овладение собой – это истинная сила”. Мир – это и есть это мастерство. Это дисциплина — смотреть на провокацию — стычку на границе, оскорбление, выкрикиваемое вслух, – и говорить: “Я выше этого”. Это не трусость. Это контроль. Нация, выбирающая мир, не сжимается; она напрягает мышцы, о наличии которых большинство даже не подозревает.
Но давайте будем реалистами: сдержанность не привлекает внимание толпы. Это не попадает в заголовки газет. Дипломата, подписывающего международный договор, приветствуют не так восторженно, как генерала, размахивающего флагом. И все же, какой из них долговечен? Кто из них посеет семена мира, который не захлебнется в собственном пепле?
Вот над чем, стоит поразмышлять:
- Мир — это путь вперед, не отступление, а течение, которое несет народы вперед, если они осмеливаются идти по нему.
- Погоня за громкой и быстрой победой — подумайте о войнах, подумайте о санкциях — часто приводит к проигрышу в долгосрочной игре. Посмотрите на Коста-Рику, которая в 48-м году отказалась от армии. У нее нет военных, но она любимица всего мира, она процветает благодаря образованию и зеленым мечтам. Это не слабость. Это разумный выбор.
- Власть любит тратить себя, как огонь, пожирающий собственное топливо. Мир копит свою силу, откладывая ее на тот случай, когда это необходимо.
- Когда мира не хватает, его ценность возрастает. Нация, которая предлагает мир — посредством дипломатии, посредством примера, — становится магнитом, а не мишенью.
Почему-то у нас в головах засела идея: мир – это мягкость, бесхребетность, это коврик для ног всего мира. Это неправда, которую мы приобрели оптом. Миролюбивая нация – это не та, которая не может воевать; это та, которой это не нужно. Это страна, которая строит школы вместо бункеров, которая заключает торговые сделки вместо размещения войск и все еще спит спокойно, зная, что ее границы в безопасности.
Возьмем Швейцарию. Нейтральная, конечно, но слабая? Едва ли. Ее горы ощетинились скрытыми оборонительными сооружениями, ее экономика процветает, ее голос имеет вес в глобальных советах. Мир – это не капитуляция, это щит. Или подумайте о скандинавских странах, которые заключают союзы и процветают, в то время как другие бряцают оружием. Их сила не в том, что они разрушают, а в том, что они создают.
Мир – это выражение силы с помощью ненасильственных, позитивных средств. — Киберзащита, устойчивость экономики, гарантированное процветание, объединяющее нацию перед лицом любых угроз, научно-технический прогресс, позволяющий противостоять любым угрозам, и, самое главное, равенство, справедливость для всех.
Так почему же мы продолжаем упускать это из виду? Почему мы отождествляем мир с отказом от него? Отчасти это связано с культурой. Нас кормят историями о героях, которые побеждают, а не о героях, которые примиряются. Отчасти это практично: война — это тупой инструмент, которым легко владеть, в то время как мир – это швейцарский нож, универсальный, но сложный в освоении.
Что, если бы мы по-новому определили силу? Не как способность разрушать, а как способность созидать. Не как самый громкий голос, а как самую твердую руку. Этому могли бы научить в школах. Представьте, что дети узнают не только о войнах в истории, но и о мирных временах — о том, как Исландия процветает без армии, как ЕС, несмотря на все свои недостатки, позволяет старым врагам торговать, а не воевать. Представьте, что лидеры восхваляют тихих архитекторов стабильности, а не только зачинщиков хаоса.
Нации могли бы начать с ООН, обсуждая, что на самом деле означает мир. Не какой-то расплывчатый идеал, а стратегию. Возможно, глобальный договор, в котором страны объявляют о своих “красных линиях”, но сначала обязуются вести диалог. Звучит, конечно, высокопарно, но Устав ООН – это уже шаг в этом направлении. Почему бы не опереться на него? Это ясное как божий день хранилище намерений, так что никто не ошибется и не начнет войну по ошибке.
Мир – это не цель, это дисциплина. Это не слабость, это сила, которая знает себе цену. В 2025 году, когда переговоры о климате будут накаляться, а границы обостряться, страны, которые стремятся к миру, не просто выживут, они будут лидировать. Именно к ним обратятся другие, когда у них не хватит сил кричать. — Это год «Мира и доверия».
Я приветствую маму Ванджиру. Ее слова запечатлелись в моем сердце: “Мир – это настоящая сила”. /// nCa, 21 апреля 2025 г. (Фото: Grok и Journal of Future Studies)