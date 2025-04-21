Daewoo Engineering & Construction укрепляет сотрудничество с Туркменистаном в химической промышленности – Подписано соглашение о строительстве минерального завода в Туркменабаде

18 апреля, корейская компания Daewoo E&C объявила о подписании базового соглашения с Государственным концерном Туркменистана «Туркменхимия» по проекту строительства завода по производству минеральных удобрений в Туркменабаде.

Подписание данного базового соглашения состоялось в рамках визита в Корею заместителя председателя Кабинета Министров Туркменистана по вопросам строительства и промышленности Баймурата Аннамаммедова, состоявшегося 16 апреля.

Документ подписали президент Daewoo E&C Ким Бо Хён и председатель Государственного концерна «Туркменхимия» Доврангельды Сапбаев. Также на церемонии присутствовали министр торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Ан Док Гын и вице-премьер Баймурат Аннамаммедов.

Проект предусматривает строительство завода по производству фосфорных удобрений мощностью 350 000 тонн в год, установки по производству сульфата аммония мощностью 100 000 тонн в год и вспомогательных сооружений. Завод будет расположен на востоке Туркменистана – в городе Туркменабате, который находится примерно в 450 км к востоку от столицы страны, Ашхабада.

Накануне подписания соглашения, 17 апреля, делегация во главе с Баймуратом Аннамаммедовым посетила объекты Daewoo Engineering & Construction, включая Северный порт Ульсан и мост Кеога, чтобы ознакомиться с передовыми строительными технологиями и опытом компании в реализации сложных инфраструктурных проектов, таких как нефтехимические заводы и подводные тоннели.

Председатель Daewoo E&C Чон Вон Чжу ежегодно посещал Туркменистан с целью выхода на местный рынок, а в конце 2023 года компания учредила филиал в стране, создав плацдарм для локализации своей деятельности. Daewoo E&C ожидает, что подписание данного соглашения и встречи с ключевыми представителями обеих стран придадут импульс реализации проекта строительства завода по производству минеральных удобрений и позволят заключить основной контракт в этом году. Компания также планирует активизировать усилия по продвижению новых проектов.

Представитель компании Daewoo Engineering & Construction заявил: «Туркменистан является стратегически важным центром строительного рынка Центральной Азии. Мы рассматриваем расширение зарубежной деятельности как ключевое условие для устойчивого роста, и намерены прилагать максимальные усилия для освоения новых рынков и диверсификации деятельности в ключевых регионах». ///nCa, 21 апреля 2025 г.