Вновь назначенный Посол Саудовской Аравии вручил верительные грамоты Президенту Туркменистана

В четверг, 17 апреля, Президент Сердар Бердымухамедов принял вновь назначенного Посла Королевства Саудовская Аравия в Туркменистане Амера бин Али Аль-Шехри, который вручил главе государства верительные грамоты.

Посол выразил высокую оценку достижений Туркменистана со стороны Саудовской Аравии. От имени Короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда и Наследного принца, Премьер-министра Мохаммеда бин Салмана бин Абдельазиза Аль Сауда дипломат передал главе государства и Национальному Лидеру слова приветствия, а также поздравил Президента Бердымухамедова с успешным визитом в Японию.

Президент Туркменистана, тепло поприветствовав нового Посла и поздравив его с назначением, пожелал ему успехов в работе по укреплению двусторонних отношений между государствами. Он также направил наилучшие пожелания руководству Саудовской Аравии, подчеркнув важность дальнейшего развития традиционных уз дружбы и партнерства.

В ходе встречи стороны отметили тесное сотрудничество не только в двустороннем формате, но и в рамках международных организаций, включая ООН и Организацию исламского сотрудничества. Президент Туркменистана выразил благодарность саудовской стороне за поддержку инициатив Туркменистана на мировой арене.

Также были обсуждены перспективы взаимодействия в торгово-экономической сфере, отмечено устойчивое увеличение торгового оборота между странами и потенциал для дальнейшей активизации сотрудничества. Среди ключевых направлений партнерства были обозначены топливно-энергетический сектор, торговля, инвестиции, транспорт, химическая промышленность, текстильная и сельскохозяйственная отрасли.

Кроме того, стороны отметили перспективы сотрудничества в сфере культуры, науки и искусства.

Президент Туркменистана подчеркнул значимость изучения историко-культурного наследия народов двух стран в рамках гуманитарного партнерства и подтвердил готовность Туркменистана к дальнейшему укреплению взаимовыгодных связей с Саудовской Аравией.

Завершая встречу, стороны выразили уверенность в последовательном развитии двусторонних отношений.

Встреча с министром иностранных дел Туркменистана

17 апреля 2025 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия в Туркменистане Амером бин Али Аль-Шехри, который вручил копии своих верительных грамот.

Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана поздравил полномочного представителя дружественной страны с назначением на ответственный пост и выразил готовность туркменской стороны оказывать содействие и поддержку в осуществлении его дипломатической миссии.

Собеседники подчеркнули высокий уровень установившихся дружественных межгосударственных отношений по широкому спектру направлений.

В ходе встречи также особо отмечена результативность контактов двух стран в рамках региональных и международных организаций.

В завершение встречи Посол Королевства Саудовская Аравия заверил, что приложит все усилия для развития двустороннего сотрудничества.///nCa, 18 апреля 2025 г.