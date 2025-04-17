В Ашхабаде прошёл тренинг по процедурам ведения внешнеторговой деятельности в Узбекистане

15–16 апреля в Ашхабаде состоялся двухдневный тренинг «Внешнеторговая деятельность на территории Республики Узбекистан: таможенные процедуры при импорте, транзите и экспорте товаров». Мероприятие прошло в рамках проекта Международного торгового центра (МТЦ) «Туркменистан: устойчивость торговли и интеграция», финансируемого Европейским Союзом.



Тренинг стал частью проекта, направленного на развитие трансграничной торговли с учётом гендерных аспектов. Он был ориентирован на женщин-предпринимателей, сотрудников логистических компаний и представителей государственных органов, работающих в сфере регулирования трансграничной торговли. Основное внимание было уделено практике ведения внешнеторговой деятельности с Узбекистаном — одним из ключевых торговых партнёров Туркменистана в условиях растущего товарооборота и расширяющегося сотрудничества в рамках режима свободной торговли.

Сессии провели эксперты с большим практическим опытом — председатель Ассоциации таможенных брокеров Узбекистана Арсен Айрапетьянц и его заместитель Энвер Халилов. Они подробно рассказали о процедурах заключения внешнеторговых контрактов, практике ведения переговоров с узбекскими партнёрами, а также о ключевых таможенных процедурах: импорте, транзите, временном хранении и переработке товаров на территории Узбекистана.



Отдельное внимание было уделено работе с электронными системами, такими как Единая электронная система внешнеторговых операций и E-Tranzit, принятыми в Узбекистане. Участники обсудили вопросы таможенных сборов, преференций, особенностей экспортно-импортных операций между двумя странами, а также пересечения границы физическими лицами.

Практические упражнения и открытая дискуссия помогли участникам глубже понять регуляторные особенности Узбекистана, что повысит их готовность к ведению внешней торговли с максимальной эффективностью.

Проведённый тренинг оказал содействие в расширении участия женщин-предпринимателей и специалистов во внешнеторговой деятельности, повышении их осведомленности об особенностях взаимодействия с партнерами в Узбекистане, а также в укреплении делового сотрудничества между представителями частного сектора двух стран и продвижении устойчивой торговли в регионе. МТЦ и ЕС продолжат оказывать поддержку представителям частного сектора, предоставляя им доступ к необходимым знаниям и инструментам для успешного выхода на внешние рынки.



О проекте

Международный торговый центр (МТЦ) реализует в Туркменистане четырехлетний проект технического содействия «Туркменистан: устойчивость торговли и интеграция», финансируемый Европейским Союзом (ЕС). Целью проекта является оказание содействия экономическому развитию Туркменистана, а также укреплению торговых отношений между ЕС и Туркменистаном. Это будет достигнуто путем повышения конкурентоспособности в торговле посредством улучшения делового климата. Проект направлен на содействие международному экономическому взаимодействию Туркменистана и его участию в региональной и глобальной торговле.///nCa, 17 апреля 2025 (в сотрудничестве с МТЦ)