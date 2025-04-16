Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на встрече с представителями японских бизнес-структур

Уважаемые члены Японо-туркменского комитета по сотрудничеству! Руководители и представители японских бизнес-структур! Дамы и господа!
Хотел бы сердечно поблагодарить японских бизнесменов за организацию сегодняшней встречи и возможность обсудить текущие вопросы и перспективы развития туркмено-японского экономического сотрудничества.
Отношения между Туркменистаном и Японией выстраиваются на принципах доверия и взаимной выгоды. За годы совместной работы заложен прочный фундамент для дальнейшего расширения этого партнёрства.
Япония для нас – это пример развития передовых технологий, инноваций, экономической и экологической стратегии.
Достижения Японии в области науки, в промышленности, уникальный опыт в области управленческих практик являются важными для Туркменистана.
Мы уделяем огромное внимание модернизации инновационной промышленности, ускоренному переходу к «зелёной» экономике, диверсификации энергетики и развитию национальной и международной транспортной взаимосвязанности. Во всех этих направлениях видим реальные возможности для участия японского бизнеса.
Долгосрочные инвестиции в экономику Туркменистана имеют очень хорошие перспективы. Основой для этого выступает ряд ключевых факторов, в том числе:
– политическая стабильность;
– устойчивые темпы экономического роста;
– обширная ресурсная база;
– структурные преобразования и государственная поддержка инновационного роста;
– благоприятный инвестиционный климат.
Приведу лишь некоторые цифры и факты.
В последние годы рост ВВП в Туркменистане стабильно сохраняется на уровне более 6 процентов.
Международный валютный фонд в своём недавнем отчёте по итогам оценочной миссии подтвердил стабильность экономического развития Туркменистана. Ожидается, что в ближайшие годы показатели роста ВВП будут находиться в диапазоне от 6,3 до 8,3 процента, что ставит нашу страну в ряд лидеров по данному показателю не только в регионе, но и в мире.
Основным драйвером роста и развития национальной экономики остаются государственные и частные инвестиции. Ежегодно инвестиции в нашу экономику равны более 40 процентам ВВП, при этом доля иностранных инвестиций составляет до 15 процентов.
Стратегический курс на индустриально-инновационный рост обеспечивается путём направления более 65 процентов от общего объёма инвестиций в производственный сектор. Это позволяет нам реформировать всю экономическую структуру, существенно модернизировать производственный сектор.
Следует отметить осуществление значимых реформ в финансово-банковском секторе. Во внешнеэкономической деятельности последовательно и неизменно реализуется политика открытости, создаются благоприятные условия для участия международного бизнеса в крупных проектах в Туркменистане.
В этом контексте считаем целесообразным развивать партнёрство с японскими бизнесменами, претворять в жизнь новые проекты.
Сегодня в нашей стране зарегистрированы 44 инвестиционных проекта с участием японских компаний на общую сумму, превышающую 11 миллиардов долларов США, около 256 миллионов евро и почти 190 миллиардов иен.
Высоко ценим и с благодарностью отмечаем многолетнюю успешную деятельность крупных японских компаний в Туркменистане.
Корпорации, такие как «Itochu Corporation», «Kawasaki Heavy Industries», «Mitsubishi Corporation», «Sojitz Corporation», «Toyo Engineering», «Mitsui», «Sumitomo Corporation» и другие вносили и продолжают вносить значительный вклад в развитие туркменской экономики.
За последние годы при участии японских компаний в Туркменистане были введены в строй крупные промышленные объекты – газохимический комплекс по производству аммиака и карбамида в Гарабогазе, завод полимеров в Киянлы, завод по производству бензина из природного газа в Овадандепе и газотурбинная электростанция в Чарджевском этрапе.
Хотел бы отметить успешно осуществляемые поставки в Туркменистан землеройной техники «Komatsu», а также автотранспортной техники марки «Toyota».
Конечно, также следует отметить активную поддержку и содействие этому процессу со стороны правительственных органов Японии, прежде всего Министерства экономики, торговли и промышленности, Японского банка международного сотрудничества (JBIC) и Японского агентства по страхованию экспорта и инвестиций (NEXI).
Туркменистан готов предложить японским бизнесменам все условия для долгосрочных инвестиций и взаимовыгодного партнёрства.
Здесь в числе приоритетов следует выделить энергетику, транспорт и логистику. Также большое значение имеют высокотехнологические и экологически чистые производства, модернизация системы водной инфраструктуры, подготовка специалистов.
Исходя из долгосрочных перспектив хотел бы озвучить ряд конкретных предложений по сотрудничеству с японскими бизнес-структурами.
Первое: готовы продвигать японские технологии и продукцию на рынок Туркменистана, особенно в таких областях, как машиностроение, электроника и химическая промышленность;
Второе: наша страна заинтересована во внедрении передовых японских технологий в области водосбережения, водоочистки, управления отходами, «зелёной» и водородной энергетики;
Третье: предлагаю изучить возможность привлечения малых и средних японских предприятий к ведению бизнеса в Туркменистане и соответственно туркменских – в Японии.
Мы готовы к обсуждению данных предложений.
У нас есть все предпосылки для уверенного планирования экономического и делового взаимодействия.
Пользуясь случаем, хотел бы пригласить японских бизнесменов к участию в качестве почётных гостей в Международном форуме, который пройдёт в Ашхабаде по случаю 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.
Убеждён в дальнейшем развитии партнёрских отношений Туркменистана и Японии, а также в участии в будущем японских бизнесменов в крупных проектах, которые будут осуществляться в нашей стране.
Ещё раз хотел бы поблагодарить японских друзей за организацию этой встречи и желаю её участникам плодотворного сотрудничества.
(город Токио, 15 апреля 2025 года)