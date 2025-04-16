Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на встрече с представителями японских бизнес-структур

Уважаемые члены Японо-туркменского комитета по сотрудничеству! Руководители и представители японских бизнес-структур! Дамы и господа!

Хотел бы сердечно поблагодарить японских бизнесменов за организацию сегодняшней встречи и возможность обсудить текущие вопросы и перспективы развития туркмено-японского экономического сотрудничества.

Отношения между Туркменистаном и Японией выстраиваются на принципах доверия и взаимной выгоды. За годы совместной работы заложен прочный фундамент для дальнейшего расширения этого партнёрства.

Япония для нас – это пример развития передовых технологий, инноваций, экономической и экологической стратегии.

Достижения Японии в области науки, в промышленности, уникальный опыт в области управленческих практик являются важными для Туркменистана.

Мы уделяем огромное внимание модернизации инновационной промышленности, ускоренному переходу к «зелёной» экономике, диверсификации энергетики и развитию национальной и международной транспортной взаимосвязанности. Во всех этих направлениях видим реальные возможности для участия японского бизнеса.

Долгосрочные инвестиции в экономику Туркменистана имеют очень хорошие перспективы. Основой для этого выступает ряд ключевых факторов, в том числе:

– политическая стабильность;

– устойчивые темпы экономического роста;

– обширная ресурсная база;

– структурные преобразования и государственная поддержка инновационного роста;

– благоприятный инвестиционный климат.

Приведу лишь некоторые цифры и факты.

В последние годы рост ВВП в Туркменистане стабильно сохраняется на уровне более 6 процентов.

Международный валютный фонд в своём недавнем отчёте по итогам оценочной миссии подтвердил стабильность экономического развития Туркменистана. Ожидается, что в ближайшие годы показатели роста ВВП будут находиться в диапазоне от 6,3 до 8,3 процента, что ставит нашу страну в ряд лидеров по данному показателю не только в регионе, но и в мире.

Основным драйвером роста и развития национальной экономики остаются государственные и частные инвестиции. Ежегодно инвестиции в нашу экономику равны более 40 процентам ВВП, при этом доля иностранных инвестиций составляет до 15 процентов.

Стратегический курс на индустриально-инновационный рост обеспечивается путём направления более 65 процентов от общего объёма инвестиций в производственный сектор. Это позволяет нам реформировать всю экономическую структуру, существенно модернизировать производственный сектор.

Следует отметить осуществление значимых реформ в финансово-банковском секторе. Во внешнеэкономической деятельности последовательно и неизменно реализуется политика открытости, создаются благоприятные условия для участия международного бизнеса в крупных проектах в Туркменистане.

В этом контексте считаем целесообразным развивать партнёрство с японскими бизнесменами, претворять в жизнь новые проекты.

Сегодня в нашей стране зарегистрированы 44 инвестиционных проекта с участием японских компаний на общую сумму, превышающую 11 миллиардов долларов США, около 256 миллионов евро и почти 190 миллиардов иен.

Высоко ценим и с благодарностью отмечаем многолетнюю успешную деятельность крупных японских компаний в Туркменистане.

Корпорации, такие как «Itochu Corporation», «Kawasaki Heavy Industries», «Mitsubishi Corporation», «Sojitz Corporation», «Toyo Engineering», «Mitsui», «Sumitomo Corporation» и другие вносили и продолжают вносить значительный вклад в развитие туркменской экономики.

За последние годы при участии японских компаний в Туркменистане были введены в строй крупные промышленные объекты – газохимический комплекс по производству аммиака и карбамида в Гарабогазе, завод полимеров в Киянлы, завод по производству бензина из природного газа в Овадандепе и газотурбинная электростанция в Чарджевском этрапе.

Хотел бы отметить успешно осуществляемые поставки в Туркменистан землеройной техники «Komatsu», а также автотранспортной техники марки «Toyota».

Конечно, также следует отметить активную поддержку и содействие этому процессу со стороны правительственных органов Японии, прежде всего Министерства экономики, торговли и промышленности, Японского банка международного сотрудничества (JBIC) и Японского агентства по страхованию экспорта и инвестиций (NEXI).

Туркменистан готов предложить японским бизнесменам все условия для долгосрочных инвестиций и взаимовыгодного партнёрства.

Здесь в числе приоритетов следует выделить энергетику, транспорт и логистику. Также большое значение имеют высокотехнологические и экологически чистые производства, модернизация системы вод­ной инфраструктуры, подготовка специалистов.

Исходя из долгосрочных перспектив хотел бы озвучить ряд конкретных предложений по сотрудничеству с японскими бизнес-структурами.

Первое: готовы продвигать японские технологии и продукцию на рынок Туркменистана, особенно в таких областях, как машиностроение, электроника и химическая промышленность;

Второе: наша страна заинтересована во внедрении передовых японских технологий в области водосбережения, водоочистки, управления отходами, «зелёной» и водородной энергетики;

Третье: предлагаю изучить возможность привлечения малых и средних японских предприятий к ведению бизнеса в Туркменистане и соответственно туркменских – в Японии.

Мы готовы к обсуждению данных предложений.

У нас есть все предпосылки для уверенного планирования экономического и делового взаимодействия.

Пользуясь случаем, хотел бы пригласить японских бизнесменов к участию в качестве почётных гостей в Международном форуме, который пройдёт в Ашхабаде по случаю 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

Убеждён в дальнейшем развитии парт­нёрских отношений Туркменистана и Японии, а также в участии в будущем японских бизнесменов в крупных проектах, которые будут осуществляться в нашей стране.

Ещё раз хотел бы поблагодарить японских друзей за организацию этой встречи и желаю её участникам плодотворного сотрудничества.

(город Токио, 15 апреля 2025 года)