Укрепление межпарламентского сотрудничества: Президент Туркменистана встретился с председателем Японо-туркменской группы дружбы

14 апреля 2025 года, в рамках официального визита в Японию, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провёл встречу с председателем Японо-туркменской межпарламентской группы дружбы Эндо Тошиаки.

В начале беседы Эндо Тошиаки передал тёплые приветствия от имени японской стороны Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Герою-Аркадагу. В ответ Президент Туркменистана передал слова приветствия и добрых пожеланий от Национального Лидера.

В ходе переговоров стороны подчеркнули устойчивую динамику развития туркмено-японских отношений, охватывающих широкий спектр направлений — от политико-дипломатического и экономического взаимодействия до культурно-гуманитарного обмена. Особое внимание было уделено роли межпарламентского сотрудничества как важного инструмента укрепления взаимопонимания и доверия между народами двух стран.

Президент Сердар Бердымухамедов особо отметил значительный вклад Японо-туркменской межпарламентской группы дружбы в развитие двусторонних связей. Он выразил признательность господину Эндо Тошиаки за активные усилия по укреплению братских отношений и подтвердил готовность Туркменистана к дальнейшему развитию плодотворного сотрудничества с Японией.

Глава государства также отметил продуктивную деятельность в Туркменистане японских компаний, их значительный вклад в развитие экономики страны. При участии ведущих компаний и финансовых институтов Японии реализован ряд крупных проектов в нефтегазовой сфере и химической промышленности, сказал Президент Сердар Бердымухамедов, подчеркнув, что такое партнёрство эффективно продолжается и сегодня.

В завершение встречи Эндо Тошиаки выразил благодарность туркменскому руководству за личный вклад в развитие двусторонних отношений, подчеркнув стремление японской стороны к дальнейшему укреплению взаимовыгодного партнёрства. ///nCa, 15 апреля 2025 г. [фото – TDH]