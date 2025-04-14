Парламент Туркменистана принял ряд новых законов

12 апреля состоялось восьмое заседание Меджлиса Туркменистана седьмого созыва. Парламент одобрил следующие законы и поправки в законодательство:

Закон Туркменистана «О суде» (новая редакция). В Закон внесен новый раздел «Судьи по семейным делам». В целях повышения значимости правосудия в обеспечении государственной защиты семьи, материнства, отцовства и детства, обеспечения справедливого судебного разбирательства по семейным делам и судебного производства на высоком профессиональном уровне и укрепления гарантий прочности семьи предусматривается в рамках общей численности судей судов введение должности судьи по семейным делам в этрапских судах и судах городов с правами этрапа, включение «Судебных коллегий по семейным делам» в структуру Верховного суда Туркменистана, велаятских судов, судов городов с правами велаята и государственного значения.

Закона Туркменистана «О присоединении к Протоколу 1988 года к Международной конвенции о грузовой марке 1966 года». Международная конвенция была принята в Лондоне 5 апреля 1966 года для безопасности судов и имущества на море. Лучшим способом достижения этой цели стало подписание Протокола к Конвенции 11 ноября 1988 года в Лондоне. Как отмечается, стороны настоящего Протокола обязуются направлять и сдавать на хранение Генеральному секретарю Международной морской организации тексты законов, постановлений, предписаний, правил и других документов, которые были опубликованы по различным вопросам, затрагиваемым настоящим Протоколом.

Закон «О внесении дополнения в Закон Туркменистана «Об учреждении юбилейной медали Туркменистана «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna». Дополнение регулирует правила ношения вышеуказанной медали на форменной одежде руководителей и сотрудников военных и правоохранительных органов страны.

Закона Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана». В соответствии с данным законопроектом были усовершенствованы Уголовный кодекс Туркменистана, Арбитражный процессуальный кодекс Туркменистана, Налоговый кодекс Туркменистана, Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана, Трудовой кодекс Туркменистана, Семейный кодекс Туркменистана, Гражданский процессуальный кодекс Туркменистана, а также Закон Туркменистана «О противодействии торговле людьми» с учётом требований современности.

Закон Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «Об административных процедурах». Закон совершенствует принципы административной процедуры посредством регулирования отзыва обращения ходатайствующего лица до его рассмотрения, а также предусматривает утверждение правил ведения дел по организации приёма, регистрации, рассмотрения и хранения обращений, не связанных с административными процедурами, подготовкой и принятием нормативных правовых актов, трудовыми отношениями, деятельностью судебных исполнителей.

Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «Об автомобильном транспорте». Согласно проекту, органами, осуществляющими государственное регулирование и управление в сфере автомобильного транспорта, определены Кабинет Министров Туркменистана, Агентство «Türkmenawtoulaglary» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана.

Закон Туркменистана «О внесении дополнений и изменений в Закон Туркменистана «О миграции». В закон включены нормы, связанные с выдачей уполномоченными государственными органами Туркменистана иностранным гражданам и лицам без гражданства электронной визы, оформляемой в информационной системе и дающей право на въезд в Туркменистан, пребывание на его территории и выезд из Туркменистана, а также на транзитный проезд через территорию Туркменистана. ///nCa, 14 апреля 2025 г.