Новая сцена для больших надежд – Ашхабадская детская инклюзивная студия «ТА-ТаЛ»

Детская инклюзивная студия «ТА-ТаЛ» открыла новую главу своей творческой истории, обретя долгожданное пространство в культурном центре «Medeniýet merkezi» Беркарарлыкского этрапа города Ашхабад, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан». Теперь у юных артистов есть всё, что необходимо для вдохновенного творчества — собственная сцена, гримёрные комнаты и уютный зрительный зал.

По случаю переезда состоялось праздничное мероприятие, которое стало настоящим торжеством детского таланта и радости. В нём приняли участие воспитанники студии и их родители. Почётными гостями стали люди, внёсшие вклад в создание этого уникального культурного пространства, а также те, кто пришли разделить радостный день с детьми и поддержать их тёплыми словами.

Руководитель студии, актриса высшей категории Татьяна Овезмурадова, выступая перед собравшимися, подчеркнула, что Туркменистан — страна счастливого детства, где под мудрым руководством Президента Сердара Бердымухамедова создаются все условия для гармоничного развития подрастающего поколения. Она отметила, что инклюзивная студия «ТА-ТаЛ» — это не просто театр. Это место, где каждый ребёнок, независимо от своих особенностей, чувствует себя нужным, любимым и способным на многое. Это пространство, где формируются добрые сердца, уважение к другим и вера в себя.

На сцене прозвучали отрывки из спектаклей, которых в репертуаре студии насчитывается уже около десяти. Гостей тронула до глубины души литературно-музыкальная композиция, посвящённая самому дорогому человеку — маме. Восторг и бурные аплодисменты вызвали зажигательные танцы.

Финалом вечера стал видеопоказ фрагментов из прошлых спектаклей студии. Эти кадры стали не только напоминанием о пройденном пути, но и вдохновением на новые свершения.

Инклюзивная студия «ТА-ТаЛ» с каждым днём доказывает, что театр — это пространство, где каждый ребёнок может найти себя, раскрыть свой потенциал и почувствовать себя частью большой творческой семьи.///nCa, 14 апреля 2025 г. [фото – газета «Нейтральный Туркменистан»]