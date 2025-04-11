В Институте международных отношений Туркменистана совместно с УНП ООН и посольством Израиля состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню здоровья

10 апреля 2025 года, в четверг, в спортивном комплексе Института международных отношений МИД Туркменистана Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) в сотрудничестве с Институтом международных отношений Туркменистана и при поддержке Посольства Израиля в Туркменистане было организовано специальное мероприятие. в честь Всемирного дня здоровья.

В мероприятии приняли участие 80 студентов, и с речью выступил проректор института, который подчеркнул важность глобального сотрудничества в области здравоохранения.

Представитель посольства Израиля также зачитал послание от имени посла Исмаила Халди, в котором подчеркивалась ценность международного партнерства в укреплении здоровья и благополучия людей.///Посольство Израиля в Туркменистане, 11 апреля 2025 г.