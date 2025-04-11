Посольство Туркменистана в Бельгии вручило аккредитационную карту международному журналисту и эксперту Дерье Сойсал

В рамках укрепления сотрудничества с представителями международных медиа, Посольство Туркменистана в Королевстве Бельгия вручило аккредитационную карту журналисту международных изданий EU Reporter и Bruxelles Korner, исследовательнице отношений Европейского Союза и Центральной Азии, а также эксперту в области управления окружающей средой Дерье Сойсал. С этого момента она официально признана корреспондентом издания Bruxelles Korner при Министерстве иностранных дел Туркменистана.

Следует отметить, что госпожа Сойсал также является членом престижного Diplomatic World Institute, что подчеркивает её авторитет и глубокую вовлеченность в вопросы дипломатии и устойчивого развития.

На протяжении последних месяцев Дерья Сойсал демонстрирует активное сотрудничество с дипломатической миссией Туркменистана в Брюсселе. Благодаря её научным и медийным выступлениям на академических платформах, международных конференциях, в теле- и радиопередачах, формируется широкое понимание и признание конструктивной внешнеполитической линии Туркменистана, в частности политики позитивного нейтралитета.

Представитель Посольства Туркменистана в Бельгии Марал Рахимова высоко оценила вклад журналистки, отметив:

«Госпожа Сойсал активно принимала участие и выступала в рамках мероприятий, организуемых Посольством и на других авторитетных площадках. Она демонстрирует всестороннее понимание региона Центральной Азии, владеет широким знанием его исторического контекста, культуры и политических процессов, а также профессионально освещает темы, связанные с его развитием. Благодаря аналитическому подходу и точному знанию материала, её выступления о Туркменистане вызывают живой интерес у международной аудитории».

В своих многочисленных интервью, публикациях в международных медиа и социальных сетях, Дерья Сойсал акцентирует внимание на важности международных инициатив Туркменистана. Особое место в её деятельности занимает продвижение идей, заложенных в концепции Международного года мира и доверия – 2025, провозглашённого по инициативе Туркменистана.

Таким образом, аккредитация госпожи Сойсал как корреспондента Bruxelles Korner при внешнеполитическом ведомстве Туркменистана является не только признанием её профессионализма, но и важным вкладом в расширение гуманитарного и информационного диалога между Туркменистаном и международным сообществом. ///nCa, 11 апреля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)