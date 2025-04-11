Алматы: Министры иностранных дел России и Центральной Азии обсудили укрепление сотрудничества и региональную безопасность

11 апреля в Алматы состоялась восьмая встреча Министров иностранных дел Российской Федерации и стран Центральной Азии.

Во встрече приняли участие:

Казахстан – Заместитель Премьер-министра – Министр иностранных дел Мурат Нуртлеу

Кыргызстан – Жээнбек Кулубаев, министр иностранных дел

Россия – Сергей Лавров, министр иностранных дел

Таджикистан – Сироджиддин Мухриддин, министр иностранных дел

Туркменистан – Ахмет Гурбанов, заместитель Министра иностранных дел

Узбекистан – Бобур Усманов, заместитель Министра иностранных дел

В ходе мероприятия дана высокая оценка многоплановому взаимодействию шести государств на основе близости или полного совпадения подходов к ключевым вопросам сотрудничества, региональной и глобальной безопасности, сообщает МИД России.

Обсуждались перспективы партнёрства в шестистороннем формате в торгово-промышленной сфере, «зелёной» экономике, водосбережении, транспортно-логистической связанности на основе инициатив и предложений, выдвинутых в ходе саммита Россия – Центральная Азия в Астане в 2022 году.

За прошедший период на данном направлении проделана большая работа по линии широкого круга министерств и ведомств шести стран. Подготовлен весомый перечень совместных задач и предложений для утверждения главами государств в ходе их следующего саммита.

Проведён традиционный обмен мнениями о наращивании взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня, включая проблемы безопасности Центрально-Азиатского региона и России, ввиду сохраняющихся террористических, экстремистских и наркотических угроз.

Особое внимание было уделено разъяснениям центральноазиатским партнёрам в связи с введением в российское законодательство мер, препятствующих нелегальной миграции.

По итогам мероприятия было объявлено о завершении совместной работы над подготовкой проекта Плана совместных действий на 2025-2027 годы, который планируется внести на рассмотрение глав государств в ходе Второго саммита «ЦА-РФ». Саммит запанирован на второе полугодие текущего года.

Товарооборот между Россией и Центральной Азией вырос

В своём выступлении министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу отметил значимые результаты, достигнутые странами региона в последние годы по всему спектру многогранных межгосударственных связей.

Свидетельством тому стал устойчивый рост объёма взаимной торговли между странами Центральной Азии и Россией. В частности, в 2024 году межрегиональный товарооборот составил 44,7 млрд долларов США, что на 11,3% выше показателя 2023 года, сообщает МИД Казахстана.

В качестве знаковых примеров успешной кооперации глава МИД РК назвал проекты по транзиту российского газа через территорию Казахстана в страны Центральной Азии, строительство и модернизацию объектов электроэнергетики, развитие международных транспортных коридоров, а также реконструкцию и расширение сети автомобильных и железных дорог.

Также он подчеркнул важность дальнейшей консолидации усилий, направленных на раскрытие имеющегося потенциала, сохранение динамики сотрудничества, поиск новых «точек роста», а также обеспечение региональной безопасности. «Необходимо сохранить прочность партнёрских связей, основанных на доверии, взаимном уважении и общей исторической близости», – заявил Нуртлеу. ///nCa, 11 апреля 2025 г. [фото – МИД Казахстана]