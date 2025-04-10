В Тбилиси прошел брифинг, посвященный Международному году мира и доверия и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана

10 апреля 2025 года в Посольстве Туркменистана в Грузии прошел брифинг для представителей СМИ Грузии, посвященный Международному году мира и доверия, а также 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

В брифинге приняли участие журналисты Первого канала, телеканала «Объектив», бизнес-издания «The Georgian Business Week», медиа-холдинга «Европа 24». организации GeorgiaPress, информационных агентств «News Day Georgia», онлайн издания «Geoecohub», главные редакторы газет «Резонанс», «Многонациональная Грузия», «Свободная Грузия», «Комсомольская правда», представители Грузинского аналитического центра «Geocase».

Выступая перед собравшимися, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Грузии Д.Сейитмаммедов отметил, что конструктивный внешнеполитический курс Туркменистана и выдвигаемые Президентом Сердаром Бердымухамедовым созидательные инициативы обретают широкую поддержку на мировой арене. Подтверждением тому служит принятие 21 марта 2024 года Генеральной Ассамблеей ООН резолюции «2025 год – Международный год мира и доверия», и 21 марта 2025 года резолюции «Постоянный нейтралитет Туркменистана». Посол особо подчеркнул, что нейтральный Туркменистан вносит весомый вклад в упрочение мира и безопасности на планете, в укрепление взаимопонимания, дружественных и доверительных отношений, плодотворного сотрудничества между государствами и народами, достижение Целей устойчивого развития.

В ходе брифинга также были затронуты итоги официального визита Премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе в Туркменистан. При этом было подчеркнуто, что визиты на высшем уровне играют ключевую роль в развитии и укреплении туркмено-грузинских отношений.

Посол также проинформировал представителей СМИ о намеченных к проведению в Туркменистане и за рубежом праздничных мероприятий, приуроченных к «Международному году мира и доверия», а также 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

В конце брифинга участникам был показан ролик, посвященный нейтралитету. ///nCa, 10 апреля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Грузии)

Несколько фото с мероприятия: