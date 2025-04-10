В Алма-Ате состоится встреча министров иностранных дел России и стран Центральной Азии

11 апреля в Алма-Ате состоится 8-я встреча министров иностранных дел Российской Федерации и государств Центральной Азии – Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщает российский МИД.

В ходе мероприятия планируется обсудить широкий круг наиболее актуальных для России и стран Центральной Азии вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в шестистороннем формате.

Предполагается обмен мнениями по ключевым международным проблемам под углом зрения координации шагов в целях их решения в интересах укрепления безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе. ///nCa, 10 апреля 2025 г.