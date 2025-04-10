Туркменистан и ПРООН провели итоговую конференцию проекта, финансируемого Зеленым климатическим фондом, по укреплению потенциала страны в адаптации к изменениям климата

Ашхабад, 10 апреля 2025 г. – Проект Программы развития ООН (ПРООН) и Зеленого климатического фонда (ЗКФ) «Развитие национального процесса планирования адаптации в Туркменистане» (НАП), реализуемый в сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана, завершился итоговой конференцией высокого уровня, состоявшейся 10 апреля 2025 года в отеле «Йылдыз». Мероприятие ознаменовало собой подведение итогов ключевых достижений проекта и определило планы страны по преодолению текущих вызовов, связанных с изменением климата.

Запущенный в 2021 году, проект НАП сыграл важную роль в укреплении институционального и технического потенциала Туркменистана в области адаптации к изменению климата. В течение четырех лет проект успешно интегрировал оценки климатических рисков и планирование адаптации в процессы национального развития и бюджетирования. Проект, реализуемый совместно ПРООН и Министерством охраны окружающей среды, добился значительного прогресса, включая создание рамочной основы для реализации Парижского соглашения, сбор важных данных для планирования в водном секторе и развитие потенциала заинтересованных сторон в эффективном реагировании на климатические вызовы.

Проект опирался на существующие стратегические документы, включая Национальную стратегию Туркменистана по изменению климата (2019 г.) и Определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ, 2022 г.), а также ввел конкретные механизмы для их реализации. Среди ключевых результатов – разработка Дорожной карты по Национальному адаптационному плану Туркменистана и Концепции по развитию климатического финансирования в стране. Эти документы стали основой для презентаций и обсуждений в ходе конференции.

В своем вступительном слове Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане г-жа Нарине Саакян подчеркнула важность Национальных адаптационных планов (НАП) в укреплении устойчивости к изменениям климата:

«Национальные адаптационные планы являются краеугольным камнем глобальных усилий по повышению устойчивости к изменению климата, выступая в качестве важнейших инструментов по снижению уязвимости и интеграции адаптации на всех уровнях планирования развития. ПРООН гордится поддержкой Правительства Туркменистана в этом ключевом процессе. В дальнейшем мы готовы сотрудничать на следующих этапах, включая разработку отраслевых НАП для ключевых секторов экономики и финализацию Рамочной программы адаптационного финансирования, которая мобилизует как внутренние, так и международные ресурсы, что обеспечит необходимые институциональные механизмы и финансовые возможности для выполнения обязательств страны по Парижскому соглашению».

В конференции приняли участие представители государственных органов, климатические эксперты, международные организации, научные и учебные учреждения, гражданское общество, представители частного сектора и дипломатических миссий.

В первой панельной сессии обсуждались вопросы стратегического планирования и международного сотрудничества в области адаптации к изменению климата. В сессии приняли участие эксперты ПРООН, Министерства охраны окружающей среды, Министерства иностранных дел и национальный координатор Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН). Вторая сессия была посвящена вопросам климатического финансирования, включая обсуждение проекта «зеленой» таксономии Туркменистана, возможностей сотрудничества с международными финансовыми институтами, а также роли Министерства финансов и экономики в продвижении устойчивого развития.

В целях долгосрочного наращивания знаний конференция завершилась торжественной передачей учебных материалов — учебников по интеграции адаптации к изменениям климата в управление водными ресурсами — в соответствующие университеты и научно-исследовательские институты Туркменистана.

В дополнение к конференции была организована фотовыставка «Изменение климата — Время действовать», которая продемонстрировала актуальность и срочность решения проблемы изменения климата через выразительные фотографии. Выставка отразила реальные последствия изменения климата в регионе — от засух и пыльных бурь до трансформации сельских ландшафтов. Благодаря участию туркменских специалистов экспозиция подчеркнула национальный контекст и продолжающиеся усилия на местах по адаптации к климатическим рискам.

Мероприятие подчеркнуло важность долгосрочного планирования, устойчивого финансирования и международного сотрудничества для продвижения национальной адаптации к изменению климата. Результаты конференции стали прочной основой для дальнейших усилий Туркменистана на пути к устойчивому климатическому будущему. ///nCa, 10 апреля 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)