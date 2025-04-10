Центральная Азия открыта для инвестиций: международные партнерства на Thermal Power Central Asia 2025

Международный форум Thermal Power Central Asia 2025, который пройдет 25–26 июня в Ташкенте, станет ключевой платформой для обсуждения и запуска инвестиционных проектов в тепловой энергетике региона. На мероприятии соберутся представители ведущих компаний из Европы, Азии и СНГ, а также инвесторы и государственные структуры.

Форум акцентирует внимание на развитии государственно-частного партнерства, привлечении международных технологий и капитала, локализации производства и передаче знаний. Особый интерес вызывает участие глобальных поставщиков оборудования и разработчиков цифровых решений.

В рамках деловой программы – технический визит на Талимарджанскую ТЭС, где участники смогут изучить успешные кейсы модернизации и повышения эффективности.

Скачать брошюру мероприятия: https://thermalpowercentralasia.com/ru/zaprosit-broshyuru/

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Организатор:

Vostock Capital – международная компания с 23-летним опытом в организации инвестиционных отраслевых форумов по всему миру: от СНГ до Латинской Америки и Азии. Мы создаем платформы для обмена опытом и запуска эффективных межгосударственных и частных инициатив. ///nCa, 10 апреля 2025 г.