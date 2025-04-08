Посольство Азербайджана в Туркменистане запустило версию официального сайта на туркменском языке

Посольство Азербайджанской Республики в Туркменистане запустило туркменскую версию своего официального веб-сайта. Этот шаг направлен на улучшение коммуникации и обеспечение более широкого доступа к информации для аудитории.

На сайте дипмиссии представлены последние новости, официальные заявления и различные ресурсы, в том числе подробная информация по консульским услугам. Имеются отдельные страницы по вопросам электронного оформления очереди, графику приема по консульским вопросам, услугам нотариуса и другим темам консульского обслуживания.

Посольство планирует продолжать работу над сайтом, регулярно добавляя новые материалы и расширяя его функциональность.

Официальный сайт посольства Азербайджана на туркменском языке: https://ashgabat.mfa.gov.az/tkm. ///nCa, 8 апреля 2025 г.