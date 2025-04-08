Климатическая отчётность – как Туркменистан выполняет обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению?

В Ашхабаде состоялась презентация двух отчетов по выполнению международных обязательств Туркменистана по Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН, подписана в 1992 году, вступила в силу в 1995 г.), а также Парижского соглашения по климату (2015 г., в этом году отмечается десятилетие его подписания). Это – обновлённый Первый двухгодичный доклад и Первый двухгодичный доклад по транспарентности, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

В ходе встречи Национальный эксперт по климату Г.Аллабердыев пояснил, что в схеме климатической отчётности Туркменистан относится к категории развивающихся стран, которые до 2014 года должны были готовить только четырёхлетние сообщения. Затем был введён режим составления двухгодичных докладов, что направлено на более оперативное представление данных продвижения в странах климатической повестки.

Доклады, данные которых базируются на данных министерств и ведомств, обработанным согласно международным методологиям, в виде показателей отображают уровень, степень продвижения страны по митигационному пути.

Так, национальный эксперт по климату Н.Аллабердыев говорил о подобной работе в отношении деятельности ТЭК, энергетического и транспортного секторов, где рассматривались технологические процессы, эмиссии от нефтегазового сектора, процессы сжигания топлива энергооборудованием, электрогенерация, транспортировка, распределение углеводородов.

Собранные данные уже на первоначальном этапе позволяют проследить уменьшение выбросов: при стремительном развитии туркменской экономики, производстве значительного объёма национального продукта наблюдается замедленный рост выбросов, что означает высокий уровень экологичности числа производств, внедрения практики утилизации отходов на предприятиях, цикличность заводских процессов.

Ответственная за сектор промышленных процессов и агропроизводства Лейла Хаджимурадова рассказала, что отчёт строится в стандартных единицах, данные трансформируются индексом «потенциала глобального потепления». Было отмечено, что точные данные о лесонасаждении помогут рассчитать купирование парниковых газов, поскольку лесосады – «поглотители» углерода.

Во время презентации был приведен ряд интересных данных:

Высокий рост производства в Туркменистане был зафиксирован в 2014 году, в 2020 году процесс замедлился и стабилизировался

Однако потребление продолжает расти в связи с развитием экономики: открываются новые электростанции, промпредприятия.

Плавный демографический рост не влияет на выбросы, так как происходит рост потребления энергоэффективных электроприборов и ламп.

По топливно-энергетическому комплексу, конкретно среди объектов ГК «Türkmengaz» общий показатель выбросов снижен более чем на 10 %. Это связано с совершенствованием эксплуатации объектов газодобывающей и перерабатывающей инфраструктуры, купированием утечек в ходе эксплуатации газораспределительных сетей. Новость тем уникальна, что пока только две страны в мире добились таких митигационных успехов – Австралия и Туркменистан.

Национальное контактное лицо по РКИК ООН от Туркменистана Батыр Баллыев представил анализ выполнения митигационного плана в составе Определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ) Туркменистана по Парижскому соглашению по климату.

Туркменистан добился определённых показателей сокращения выб­росов в рамках выполнения и Глобального метанового обязательства, к которому присоединилась страна в декабре 2023 года. Выполнение данного документа происходит через модернизацию в стране электростанций, где газотурбинный цикл работы переводится на комбинированный, использование возобновляемых источников энергии, снижение утечек метана при транспортировке газа.

Было отмечено, что законодательство страны поддерживает все направления, связанные со смягчением последствий изменения климата. Активно реализуется Национальная стратегия Туркменистана о развитии возобновляемой энергетики до 2030 года, Законы Туркменистана «О возобновляемых источниках энергии», «Об энергосбережении и энергоэффективности», к ним разрабатываются подзаконные акты.

В ходе процесса реализации и обновления ОНУВ продолжается взаимодействие министерств и ведомств с Межведомственной комиссией Туркменистана по вопросам охраны окружающей среды, профиль работы которой предполагает общую координацию экологической дея­тельности, протекающей при участии Программы развития ООН, ЮНЕП, Германского общества по международному сотрудничеству. ///nCa, 8 апреля 2025 г.