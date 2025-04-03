Туркменистан и Саудовская Аравия обсуждают перспективы сотрудничества

В среду, 2 апреля, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял государственного министра Королевства Саудовская Аравия, члена Кабинета Министров Эмира Турки бин Мохаммеда Аль Сауда. В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества, подчеркнув важность укрепления традиционно дружественных отношений.

Государственный министр передал приветствия от Слуги Двух Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда и Наследного принца, Премьер-министра Мохаммеда бин Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда. Президент Сердар Бердымухамедов в ответ передал наилучшие пожелания руководству и народу Саудовской Аравии.

В рамках переговоров было отмечено, что Туркменистан придаёт особое значение укреплению сотрудничества с Саудовской Аравией как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, таких как ООН и Организация исламского сотрудничества. Стороны с удовлетворением констатировали рост взаимного товарооборота и обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в торгово-экономической сфере.

Президент Туркменистана подчеркнул, что модернизация экономики и привлечение иностранных инвестиций являются приоритетами национальной стратегии. В этом контексте особое внимание было уделено партнёрству в энергетическом секторе.

Как известно, Туркменистан и Саудовская Аравия – страны, обладающие огромными запасами природных ресурсов, что служит основой для развития взаимовыгодного партнёрства в топливно-энергетическом секторе. В этой связи собеседники отметили наличие большого потенциала и перспектив для наращивания взаимодействия в сфере добычи, переработки и поставках нефти и газа на мировые рынки, подтвердив взаимную готовность сторон к дальнейшему углублению налаженного эффективного сотрудничества.

По итогам встречи стороны выразили обоюдную готовность к углублению партнёрства и укреплению взаимовыгодных отношений.

Встреча с Национальным Лидером Аркадагом Бердымухамедовым

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов встретился с государственным министром Королевства Саудовская Аравия, членом Кабинета Министров Эмиром Турки бин Мохаммедом Аль Саудом.

Передав наилучшие пожелания от Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда и Наследного принца, Премьер-министра Мохаммеда бин Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда, гость отметил высокий уровень развития Туркменистана и выразил восхищение его столицей — Ашхабадом, известным своей современной архитектурой и благоустроенными зелёными зонами.

Национальный Лидер, в свою очередь, передал пожелания в адрес руководства Саудовской Аравии. Он выразил уверенность, что визит Эмира Турки бин Мохаммеда Аль Сауда придаст новый импульс двусторонним отношениям и послужит укреплению многопланового сотрудничества между двумя государствами.

Во время встречи было подчеркнуто, что межгосударственные отношения Туркменистана и Саудовской Аравии основаны на взаимном уважении, доверии и стремлении к расширению взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В качестве приоритетных направлений сотрудничества собеседники определили топливно-энергетический комплекс, торговлю, инвестиции, транспорт и связь, химическую и текстильную промышленность, а также сельское хозяйство. Они выразили готовность задействовать все имеющиеся возможности для наращивания взаимодействия в этих стратегически важных областях.

Стороны отметили, что Туркменистан и Саудовская Аравия успешно взаимодействуют не только на двустороннем уровне, но и в рамках авторитетных международных организаций, включая ООН и Организацию исламского сотрудничества. Было также подчеркнуто совпадение позиций двух стран по ключевым вопросам международной политики, включая обеспечение мира, безопасности и достижение Целей устойчивого развития.

Дополнительно было отмечено наличие потенциала для развития межпарламентских связей. Стороны выразили мнение, что обмен опытом в законодательной сфере и укрепление контактов между парламентами поспособствуют дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества.

В завершение встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении эффективного сотрудничества во благо Туркменистана и Саудовской Аравии. ///nCa, 3 апреля 2025 г.