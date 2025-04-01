Устойчивые грузовые перевозки в Центральной Азии: единый региональный путь

Грузовые перевозки в Центральной Азии сталкиваются с серьёзными вызовами, однако скоординированный региональный подход может обеспечить устойчивую связанность и повысить устойчивость транспортной системы. Эксперты недавно собрались на мероприятии Международного транспортного форума (ITF), чтобы оценить возможные стратегии.

Недавний политический диалог по вопросам устойчивой грузовой связанности в Центральной Азии — в котором приняли участие представители правительств, международных организаций, финансовых учреждений, частного сектора и научного сообщества — был посвящён результатам регионального исследования ITF и возможным путям совершенствования систем грузовых перевозок.

Центральная Азия сталкивается с серьёзными логистическими и экологическими вызовами, включая отсутствие выхода к морю, изношенную инфраструктуру и геополитическую нестабильность. По мере роста объёмов грузоперевозок регион остаётся уязвимым к климатическим рискам и неэффективной интеграции мультимодального транспорта.

Одним из ключевых акцентов мероприятия стало признание важности реализации согласованной и гармонизированной региональной транспортной политики, а не полагания исключительно на национальные стратегии. Такой подход может способствовать улучшению транспортной связанности, декарбонизации и устойчивости в Центральной Азии и Монголии.

Участники диалога рассмотрели три ключевых направления для развития грузового транспорта в регионе:

— создание механизмов оценки и повышения эффективности транспортной сети с применением как инфраструктурных, так и институциональных решений;

— использование количественных и качественных данных для обоснованной разработки политики;

— моделирование грузовых перевозок с целью разработки и оценки будущих сценариев политики.

Генеральный делегат Постоянной делегации IRU (Международный Союз Автомобильного Транспорт) в Евразии Вадим Захаренко представил конкретные примеры, демонстрирующие, как существующие инструменты, основанные на конвенциях ООН, такие как система МДП и её механизм управления рисками (TIR-EPD — электронное предварительное декларирование), существенно повысили эффективность транспортных и торговых процессов.

Он также подчеркнул важность «Зелёных коридоров» TIR-EPD для упрощения транспортной связанности при одновременном обеспечении безопасности транзита, а также необходимость внедрения цифровых инструментов, таких как eTIR и e-CMR, для повышения прозрачности и эффективности.

Следующие шаги на пути к цифровому переходу изложены в Дорожной карте SPECA по цифровизации мультимодального обмена данными и документами, с акцентом на внедрение eTIR и e-CMR. Организация тюркских государств приняла План действий по внедрению eTIR в целях дальнейшего продвижения этого процесса.

В ходе обсуждения также рассматривалось, как Зелёный пакт IRU может способствовать снижению выбросов углерода в секторе автомобильных перевозок. Реализация мер по повышению эффективности уже сегодня может привести к снижению выбросов на 50%, что является значительным вкладом в достижение региональных целей в области устойчивого развития.

На отдельной сессии, организованной ЮНЭСКАП, была представлена новая Программа действий ООН для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (2024–2034), в контексте её значимости для развития регионального транспорта и связанности. На сессии также была предоставлена информация о создании Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Казахстане, после единогласного принятия соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеей ООН 4 марта 2025 года. ///IRU, 31 марта 2025 г.