ВОЗ укрепляет потенциал Туркменистана по усилению надзора за туберкулезом

Ашхабад, 24–28 марта 2025 г. – С целью поддержания усилий Туркменистана по улучшению профилактики и лечения туберкулеза (ТБ), Страновой офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) организовал миссию экспертов ЕРБ (Европейское региональное бюро) ВОЗ в Туркменистан. Миссия была направлена на ускорение внедрения национального электронного регистра по туберкулезу (TB-RRIS) в Туркменистане, который служит важным инструментом в области усиления надзора за туберкулезом в стране.

Миссия под руководством эксперта ЕРБ ВОЗ по эпидемиологическому надзору за туберкулезом д-ра Ана Чиобану и эксперта ЕРБ ВОЗ по вопросам разработки электронного регистра и его тестирования г-на Андрея Казаку включала комплексный технический обзор TB-RRIS для оценки её производительности и операционной эффективности.

Кроме того, был проведён двухдневный обучающий курс “Использование информационной системы TB-RRIS” экспертами ЕРБ ВОЗ в Международном научном центре в Ашхабаде. Курс был разработан для клинических и лабораторных специалистов Центра профилактики и лечения туберкулеза и его структурных велаятских подразделений и направлен на наращивание потенциала по вводу данных в электронный регистр TB-RRIS.

Миссия завершилась встречей в Центре профилактики и лечения туберкулеза, где обсуждались технические сложности в системе регистра и их устранения. На встрече также рассматривалась возможность внедрения электронной программы TB-RRIS в других регионах Туркменистана.

Миссия ЕРБ ВОЗ подчеркивает приверженность Туркменистана борьбе с туберкулезом и содействует укреплению общественного здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ. ///nCa, 29 марта 2025 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)