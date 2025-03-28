ИСТОРИЯ МЕРЬЕМ: ПУТЬ К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА

Примечание: С 2010 года Национальная программа Туркменистана по борьбе с туберкулезом реализуется при поддержке грантов Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФ). В партнерстве с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана (МЗМПТ) и при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) гранты ГФ способствовали снижению бремени туберкулеза и укреплению системы здравоохранения.

Начиная с 2018 года, правительство Туркменистана постепенно перенимает на себя финансовые обязательства по многим программным мероприятиям, включая закупку реагентов и лекарств для диагностики и лечения лекарственно-чувствительного туберкулеза, а к 2021 году и туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ).

В 2025 году проект ГФ будет сосредоточен на самых сложных случаях туберкулеза, а также на поддержке диагностики, лечения и ухода за пациентами с постепенным переходом на полное внутреннее финансирование программы к 2027 году. Благодаря совместным усилиям ГФ, ПРООН и МЗМПТ диагностика и лечение туберкулеза стали более доступными в стране. Однако путь к выздоровлению для пациентов все еще может быть сложным, особенно если болезнь не диагностирована своевременно.

Так случилось с Мерьем, молодой женщиной, которой пришлось пережить долгий и сложный процесс диагностики за рубежом и лечения на родине.

Мерьем 24 года. Она всегда была активной и энергичной женщиной, любившей путешествовать. Она уехала учиться за границу и показывала отличные успехи в учебе на менеджера. Сессия в первый год учебы выдалась напряженная, но Мерьем сдала ее блестяще.

Первые тревожные симптомы

Но в месяцы летних каникул она почувствовала плохо: постоянная усталость, отек горла, кашель и сильные головные боли. Она решила, что просто перенапряглась на учебе, но, когда симптомы не исчезли и через месяц, Мерьем обратилась в больницу при университете.

Врачи сначала поставили ей диагноз ОРВИ, но назначенное лечение не помогало. В течение трех месяцев Мерьем лечили то от гриппа, то от простуды, то от ангины. Менялись лекарства, физиопроцедуры, рекомендации. Интернет по запросу симптомов выдавал разные результаты – от депрессии до рака.

Затянувшееся лечение неизвестной болезни

К середине сентября, когда снова началась учеба, Мерьем совсем обессилела. Она просыпалась ночами в поту, сильно похудела и была измучена кашлем с выделением мокроты. Однажды ночью она проснулась от того, что не чувствовала ног до колен. Девушка щипала себя за голени, но чувствительность вернулась только через час.

«Когда меня вдруг начало тошнить от любимых апельсинов, я сразу поняла – это туберкулез. Вспомнила, как дальний родственник болел туберкулезом и сравнила симптомы. Его тоже постоянно тошнило, он таял на глазах. Но когда я пришла с этой мыслью к врачу в больницу кампуса, мне пришлось буквально настаивать на рентгене легких! Я не боялась услышать диагноз, мне было важнее знать правду и наконец начать лечение».

На рентгене врачи выявили темное пятно, но лабораторные анализы диагноз не подтвердили. До декабря Мерьем несколько раз приходилось лежать в больницах, но лечение помогало мало. Дома ей становилось еще хуже. А четкого диагноза все еще не было. Об учебе пришлось забыть.

Путь домой

Мерьем приняла решение взять академический отпуск и вернуться домой.

По приезду она сразу сдала все анализы и снова прошла рентген. О том, что у нее туберкулез, ей сообщили на следующий день – вместо пятна на рентгене была хорошо видимая открытая каверна. Туберкулез подтвердился и после анализа мокроты на аппарате GeneXpert.

«Врачи объяснили мне, как важно обнаружить болезнь как можно раньше», – сказала Мерьем. «Если бы я протянула с обращением в больницу немного дольше, мое состояние могло бы быть намного хуже».

То, что диагноз наконец поставили, вызвало у Мерьем смешанные чувства. От шока, что это все-таки туберкулез, до облегчения, что лечение от него известно и доступно. Но особенно сильно Мерьем переживала из-за того, что могла стать причиной заражения других людей.

Принятие диагноза и начало пути излечения

После получения диагноза Мерьем начала лечение длиной в 9 месяцев, которое далось нелегко. Врачи объяснили ей, что на начальной стадии у нее была открытая форма туберкулеза, когда бактерии активно выделялись в окружающую среду. Это было страшно и, несмотря на поддержку врачей, Мерьем переживала о том, как это может повлиять на ее близких. Она строго следовала рекомендациям – находилась дома на самоизоляции, регулярно проводила влажную уборку своей комнаты, носила маску и избегала длительных контактов с членами семьи.

С родными Мерьем невероятно повезло. Семья поддерживала ее на каждом этапе лечения и активно вовлекала в семейные дела, не позволяя надолго оставаться одной. Родители прошли профилактическое лечение, а сестра и брат, а также их дети, которые обожают тетю и не могут не ходить к ней в гости, регулярно проходили контрольные рентгены. Даже соседи не оставили ее одну и поддерживали на пути выздоровления.

Свой диагноз Мерьем ни от кого не скрывала. Некоторым парням, которые хотели познакомиться в интернете с яркой девушкой, она прямо писала: «У меня туберкулез!». Это отсеивало тех, кто жил стереотипами о болезни. Но был один человек, которого это не отпугнуло.

Первые результаты лечения: шаг к новой жизни

Спустя почти месяц интенсивного лечения состояние Мерьем стало улучшаться, и врачи сообщили, что болезнь перешла в закрытую форму. Это означало, что риск передачи инфекции окружающим значительно снизился. Несмотря на побочные эффекты от приема лекарств, Мерьем чувствовала себя окрыленной этой новостью – она радовалась, что риск заразиться для родных стал минимальным.

За это время их семья очень сплотилась. Родители и сестра с братом поддерживали Мерьем на каждом этапе: от получения лекарств в Доме здоровья до помощи с домашними обязанностями. Ее семья адаптировала быт, помогала организовать лечение и уход, чтобы минимизировать нагрузку на организм Мерьем.

Преображение сквозь болезнь: как лечение стало уроком заботы о себе

Но были периоды, когда она чувствовала себя особенно слабой, и это было тяжело не только физически, но и эмоционально.

Поэтому в процессе терапии Мерьем пришлось сильно пересмотреть свои взгляды на жизнь и отношение к себе. Болезнь и процесс лечения сформировали у нее новые привычки ухода за собой. Так как от лекарств кожа потемнела и сильно сохла, Мерьем выделила в день определенное время, чтобы проводить домашние процедуры красоты. Так как сильно вырос аппетит и изменились предпочтения в еде, пришлось выделить больше времени для прогулок на свежем воздухе. Так как иногда из-за лекарств нападала апатия, пришлось выдумывать себе хобби и занятия. Все ради того, чтобы после лечения стать лучшей версией себя.

После того, как туберкулез перешел в закрытую форму, Мерьем стала задумываться о будущем. Оставался открытым вопрос с учебой и работой. Она привыкла сама обеспечивать себя, но из-за нестабильного состояния здоровья даже удаленная работа давалась ей непросто. В этом очень помог тот самый молодой человек, которого не отпугнул диагноз девушки. Он стал брать на себя больше обязанностей по заботе о ней и планированию их будущей свадьбы, чтобы Мерьем могла сосредоточиться на лечении и восстановлении. Их разговоры стали частью повседневной жизни: они обсуждали важность соблюдения всех врачебных рекомендаций, вместе переживали, как будет проходить лечение, обсуждали, какие еще есть методы быстрее восстановить здоровье после туберкулеза. Эти моменты близости и заботы друг о друге сделали путь к выздоровлению легче и гораздо быстрее.

Через несколько месяцев регулярного приема лекарств лечение дало ощутимые результаты – Мерьем заметила улучшения. Симптомы болезни постепенно начали исчезать, а врачи сообщили, что иммунитет девушки восстановился, и разрешили вернуться к активной жизни. Однако, несмотря на положительные изменения в ее состоянии, ей пришлось столкнуться с новым вызовом — стигмой. Как только Мерьем стала чаще выходить из дома, она заметила, что некоторые знакомые и родственники избегали общения с ней, опасаясь заразиться. Это было тяжело, но Мерьем понимала, что туберкулез лечится, и что она делает все возможное, чтобы выздороветь.

Заново строя будущее: мечты и путь к их исполнению

Сегодня, спустя почти год с начала лечения, Мерьем чувствует себя намного лучше. Каверна в легких закрылась, и анализы показывают отрицательные результаты на ТБ. Ее фтизиатр даже выдвинула ее на прохождение комиссии, чтобы признать выздоровевшей от туберкулеза.

«Я с нетерпением жду решения комиссии – это станет новым началом для меня. Как получу справку о выздоровлении, так и окончательно поверю, что все планы, которые я строила почти год, реальны. А у меня их немало: восстановиться на учебе, включиться в подготовку к свадьбе, обустроить будущий дом».

Жизнь, а не диагноз: финальный совет тем, кто еще борется

Путь излечения Мерьем был непростым, но она прошла его не одна. Поддержка семьи, врачей и близких дала ей силы идти дальше, и теперь она знает – впереди ее ждет жизнь, а не болезнь.

Она сама советует всем, кто столкнулся с похожими симптомами, как можно скорее пройти диагностику. И, если диагноз подтвердится, сосредоточиться не на болезни, а на ее лечении – регулярно принимать лекарства, хорошо питаться, отдыхать и набираться сил.

«И самое главное — не оставаться в одиночестве: поддержка близких и любимых может стать залогом успешного выздоровления». ///nCa, 28 марта 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)