ЕС-Центральная Азия: 20-я Министерская встреча, проведенная 27 марта 2025 года в Ашхабаде

Европейский Союз и пять стран Центральной Азии подтвердили свою твердую политическую приверженность укреплению взаимодействия и углублению сотрудничества в ходе 20-й министерской встречи ЕС-Центральная Азия под председательством Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас, состоявшейся 27 марта 2025 года в Ашхабаде (Туркменистан). В ней приняли участие министры иностранных дел Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также заместители министров иностранных дел Казахстана и Кыргызстана.

Совместное комьюнике доступно здесь.

Министерская встреча дала возможность оценить реализацию пяти ключевых направлений Дорожной карты ЕС-Центральная Азия по углублению связей между ЕС и Центральной Азией, одобренной в октябре 2023 года.

Министры Центральной Азии и ЕС открыто обсудили вопросы, представляющие взаимный стратегический интерес, включая сотрудничество в рамках флагманских инициатив ЕС «Global Gateway» в Центральной Азии в таких областях, как торговля, транспорт, управление водными ресурсами, энергетика, изменение климата, цифровизация и критически важные сырьевые ресурсы. Стороны обязались развивать сотрудничество в области контактов между людьми, в том числе в сфере образования, профессиональной подготовки, исследований и развития навыков.

Участники подтвердили решимость ЕС и стран Центральной Азии придерживаться Устава ООН и основополагающих принципов международного права, в частности уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности всех государств. Стороны подчеркнули настоятельную необходимость достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций и обязались продолжать тесное сотрудничество в борьбе с обходом санкций.

Также обсуждалась важность углубления сотрудничества в решении общих проблем безопасности, включая борьбу с организованной преступностью, насильственным экстремизмом, радикализацией и региональными проблемами безопасности, такими как события в Афганистане.

Также обсуждалась подготовка к первому в истории саммиту ЕС-Центральная Азия, который состоится 4 апреля 2025 года в Самарканд (Узбекистан). Саммит подтвердит политическое решение о более тесном стратегическом сотрудничестве между двумя регионами на самом высоком политическом уровне.

В ходе своего визита вице-президент Каллас встретилась с президентом Сердаром Бердымухамедовым и провела переговоры, посвященные укреплению сотрудничества в таких областях, как энергетика, связь, устойчивое развитие и образование. Она также затронула ситуацию с безопасностью в регионе, подчеркнув важность защиты международного права и территориальной целостности стран, выступая за поиск решений путем диалога и переговоров. В свою очередь, президент Бердымухамедов подтвердил свое участие в предстоящем саммите Европейский союз – Центральная Азия. Кроме того, вице-президент Каллас встретился с министром иностранных дел Рашидом Мередовым, чтобы подвести итоги дискуссий на встрече министров, обсудить вопросы будущего сотрудничества и продолжить подготовку к саммиту в Самарканде.

Справочная информация

В 2019 году ЕС принял Стратегию по Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), в которой подчеркивается растущая стратегическая значимость региона.

С 2019 года сотрудничество между ЕС и Центральной Азией продвинулось вперед во многих областях и служит примером партнерства во имя устойчивости, процветания и стабильности. Новые инициативы, в том числе «Global Gateway» и «Зеленый курс» ЕС, обеспечивают основу для «зеленого» и цифрового перехода, а также расширяют торговлю, инвестиции и возможности подключения. Также развивались двусторонние отношения и были заключены соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. В октябре 2023 года ЕС и Центральная Азия приняли Совместную дорожную карту по углублению связей между ЕС и Центральной Азией, в которой определены пять ключевых областей для укрепления общих отношений между ЕС и Центральной Азией посредством диалога и практического сотрудничества. Эта Дорожная карта еще раз демонстрирует приверженность ЕС и Центральной Азии укреплению сотрудничества в областях, представляющих взаимную выгоду. ///Представительство ЕС в Туркменистане